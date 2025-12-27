O Crédito ao Setor Privado do Banco de Reserva da Austrália - Mensal - (RBA Private Sector Credit m/m) reflete a mudança no volume de crédito concedido a pessoas físicas e a empresas no mês de referência em comparação com o mês anterior.

O número de empréstimos concedidos a famílias e a negócios privados caracteriza o nível de desenvolvimento do setor bancário do país, o bem-estar do consumidor e, em parte, as vendas retalhistas na Austrália. Este indicador não é prospectivo, uma vez que as pessoas tomam mais empréstimos quando a taxa de juros cai ou quando o mercado de trabalho cresce (as famílias estão mais confiantes nos rendimentos futuros). Este número raramente é analisado pelos economistas em conjunto com outros indicadores, isto é: gastos do consumidor, nível salarial, desenvolvimento do setor bancário.

Em geral, o crescimento do crédito ao setor privado na Austrália é um fator favorável para as cotações do dólar australiano, uma vez que indica um aumento na atividade econômica.

