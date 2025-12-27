Calendário Econômico
Crédito ao Setor Privado do Banco de Reserva da Austrália (Mensal) (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)
|Baixa
|0.6%
|0.6%
|
0.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.6%
|
0.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Crédito ao Setor Privado do Banco de Reserva da Austrália - Mensal - (RBA Private Sector Credit m/m) reflete a mudança no volume de crédito concedido a pessoas físicas e a empresas no mês de referência em comparação com o mês anterior.
O número de empréstimos concedidos a famílias e a negócios privados caracteriza o nível de desenvolvimento do setor bancário do país, o bem-estar do consumidor e, em parte, as vendas retalhistas na Austrália. Este indicador não é prospectivo, uma vez que as pessoas tomam mais empréstimos quando a taxa de juros cai ou quando o mercado de trabalho cresce (as famílias estão mais confiantes nos rendimentos futuros). Este número raramente é analisado pelos economistas em conjunto com outros indicadores, isto é: gastos do consumidor, nível salarial, desenvolvimento do setor bancário.
Em geral, o crescimento do crédito ao setor privado na Austrália é um fator favorável para as cotações do dólar australiano, uma vez que indica um aumento na atividade econômica.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Crédito ao Setor Privado do Banco de Reserva da Austrália (Mensal) (Reserve Bank of Australia (RBA) Private Sector Credit m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress