Calendário Econômico
Importações (Mensal) (Australia Imports m/m)
|Baixa
|2.0%
|
1.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
2.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Importações da Austrália - Mensal - (Imports m/m) refletem o valor de bens estrangeiros adquiridos por residentes no país durante o mês atual, em dólares estadunidenses. O cálculo do valor das importações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente o desempenho da Austrália com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.
As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por importadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.
Os seguintes grupos de mercadorias são excluídos do cálculo:
- itens que entram no país temporalmente sem a intenção de serem comercializados (peças de arte para participação em exposições, cavalos para corridas, etc., itens que entram no país para serem consertados);
- jornais e periódicos enviados para a Austrália por assinatura direta;
- veículos destinados ao transporte de mercadorias e passageiros;
- produtos em mídia digital (filmes, gravações de áudio, livros on-line, etc.);
- resíduos e sucata que não têm valor comercial;
- e outros.
A mudança no volume das importações é um fator importante na avaliação da situação econômica do país. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.
O impacto das importações nas cotações do dólar australiano é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Geralmente, ao importarem, os residentes da Austrália são obrigados a vender dólares australianos e comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações pode afetar negativamente as cotações da moeda nacional. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do AUD, geralmente, é de curta duração.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Importações (Mensal) (Australia Imports m/m)".
