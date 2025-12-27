CalendárioSeções

Importações (Mensal) (Australia Imports m/m)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Comércio
Baixa 2.0%
1.8%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Importações da Austrália - Mensal - (Imports m/m) refletem o valor de bens estrangeiros adquiridos por residentes no país durante o mês atual, em dólares estadunidenses. O cálculo do valor das importações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente o desempenho da Austrália com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

As estatísticas comerciais são calculadas com base nas informações fornecidas por importadores a agências governamentais. Antes de entrar nas estatísticas da balança de pagamentos, os dados estão sujeitos a ajustes. Na prática, as estatísticas de exportação abrangem mercadorias sujeitas ao regime aduaneiro e para as quais é elaborada uma declaração alfandegária completa.

Os seguintes grupos de mercadorias são excluídos do cálculo:

  • itens que entram no país temporalmente sem a intenção de serem comercializados (peças de arte para participação em exposições, cavalos para corridas, etc., itens que entram no país para serem consertados);
  • jornais e periódicos enviados para a Austrália por assinatura direta;
  • veículos destinados ao transporte de mercadorias e passageiros;
  • produtos em mídia digital (filmes, gravações de áudio, livros on-line, etc.);
  • resíduos e sucata que não têm valor comercial;
  • e outros.

A mudança no volume das importações é um fator importante na avaliação da situação econômica do país. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.

O impacto das importações nas cotações do dólar australiano é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Geralmente, ao importarem, os residentes da Austrália são obrigados a vender dólares australianos e comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações pode afetar negativamente as cotações da moeda nacional. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do AUD, geralmente, é de curta duração.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Importações (Mensal) (Australia Imports m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
2.0%
1.8%
set. 2025
1.1%
3.3%
ago. 2025
3.2%
-2.4%
jul. 2025
-1.3%
-1.5%
jun. 2025
-3.1%
3.3%
mai. 2025
3.8%
1.6%
abr. 2025
1.1%
-2.4%
mar. 2025
-2.2%
1.8%
fev. 2025
1.6%
-0.4%
jan. 2025
-0.3%
5.9%
dez. 2024
5.9%
1.4%
nov. 2024
1.7%
0.0%
out. 2024
0.1%
-2.8%
set. 2024
-3.1%
-0.2%
ago. 2024
-0.2%
-0.6%
jul. 2024
-0.8%
0.4%
jun. 2024
0.5%
3.3%
mai. 2024
3.9%
-7.0%
abr. 2024
-7.2%
4.2%
mar. 2024
4.2%
4.5%
fev. 2024
4.8%
1.4%
jan. 2024
1.3%
4.0%
dez. 2023
4.8%
-8.4%
nov. 2023
-7.9%
-2.9%
out. 2023
-1.9%
8.0%
set. 2023
7.5%
-0.4%
ago. 2023
-0.4%
3.4%
jul. 2023
3.0%
-3.3%
jun. 2023
-3.9%
3.5%
mai. 2023
2.5%
1.7%
abr. 2023
2.0%
4.0%
mar. 2023
2.5%
-10.2%
fev. 2023
-9.1%
5.5%
jan. 2023
4.6%
0.6%
dez. 2022
1.0%
-3.1%
nov. 2022
-1.5%
-2.0%
out. 2022
-0.7%
0.3%
set. 2022
0.4%
4.1%
ago. 2022
4.5%
4.8%
jul. 2022
5.2%
0.7%
jun. 2022
0.7%
5.0%
mai. 2022
5.8%
-0.8%
abr. 2022
-0.7%
-4.6%
mar. 2022
-4.6%
13.4%
fev. 2022
12.1%
-2.0%
jan. 2022
-1.6%
4.6%
dez. 2021
5.0%
8.3%
nov. 2021
6.3%
-1.8%
out. 2021
-2.7%
-3.0%
set. 2021
-1.8%
1.8%
1234
Exportar relatório

