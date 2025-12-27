CalendárioSeções

Balança Comercial (Australia Trade Balance)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Comércio
Moderada $​4.385 bilh $​4.418 bilh
$​3.707 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​4.725 bilh
$​4.385 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial da Austrália (Trade Balance) representa a diferença entre as exportações e importações do país, durante um determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações do dólar australiano é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta o dólar em conformidade.

Austrália, como um país cujo PIB é fortemente dependente das exportações de commodities, está interessado em aumentar o componente de exportação. O crescimento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial (Australia Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
$​4.385 bilh
$​4.418 bilh
$​3.707 bilh
set. 2025
$​3.938 bilh
$​4.720 bilh
$​1.111 bilh
ago. 2025
$​1.825 bilh
$​5.065 bilh
$​6.612 bilh
jul. 2025
$​7.310 bilh
$​4.723 bilh
$​5.366 bilh
jun. 2025
$​5.365 bilh
$​5.869 bilh
$​1.604 bilh
mai. 2025
$​2.238 bilh
$​6.811 bilh
$​4.859 bilh
abr. 2025
$​5.413 bilh
$​6.421 bilh
$​6.892 bilh
mar. 2025
$​6.900 bilh
$​3.434 bilh
$​2.852 bilh
fev. 2025
$​2.968 bilh
$​4.113 bilh
$​5.156 bilh
jan. 2025
$​5.620 bilh
$​4.193 bilh
$​4.924 bilh
dez. 2024
$​5.085 bilh
$​8.479 bilh
$​6.792 bilh
nov. 2024
$​7.079 bilh
$​5.267 bilh
$​5.670 bilh
out. 2024
$​5.953 bilh
$​7.121 bilh
$​4.532 bilh
set. 2024
$​4.609 bilh
$​4.263 bilh
$​5.284 bilh
ago. 2024
$​5.644 bilh
$​5.529 bilh
$​5.636 bilh
jul. 2024
$​6.009 bilh
$​9.097 bilh
$​5.425 bilh
jun. 2024
$​5.589 bilh
$​5.812 bilh
$​5.052 bilh
mai. 2024
$​5.773 bilh
$​6.027 bilh
abr. 2024
$​6.548 bilh
$​4.841 bilh
mar. 2024
$​5.024 bilh
$​6.591 bilh
fev. 2024
$​7.280 bilh
$​10.058 bilh
jan. 2024
$​11.027 bilh
$​10.743 bilh
dez. 2023
$​10.959 bilh
$​11.764 bilh
nov. 2023
$​11.437 bilh
$​7.660 bilh
out. 2023
$​7.129 bilh
$​6.184 bilh
set. 2023
$​6.786 bilh
$​9.640 bilh
ago. 2023
$​9.640 bilh
$​12.987 bilh
$​7.324 bilh
jul. 2023
$​8.039 bilh
$​13.507 bilh
$​10.268 bilh
jun. 2023
$​11.321 bilh
$​13.655 bilh
$​10.497 bilh
mai. 2023
$​11.791 bilh
$​13.661 bilh
$​10.454 bilh
abr. 2023
$​11.158 bilh
$​13.608 bilh
$​14.822 bilh
mar. 2023
$​15.269 bilh
$​13.029 bilh
$​14.151 bilh
fev. 2023
$​13.870 bilh
$​12.832 bilh
$​11.266 bilh
jan. 2023
$​11.688 bilh
$​13.181 bilh
$​12.985 bilh
dez. 2022
$​12.237 bilh
$​13.245 bilh
$​13.475 bilh
nov. 2022
$​13.201 bilh
$​12.944 bilh
$​12.743 bilh
out. 2022
$​12.217 bilh
$​10.723 bilh
$​12.444 bilh
set. 2022
$​12.444 bilh
$​8.640 bilh
$​8.664 bilh
ago. 2022
$​8.324 bilh
$​13.149 bilh
$​8.967 bilh
jul. 2022
$​8.733 bilh
$​18.023 bilh
$​17.131 bilh
jun. 2022
$​17.670 bilh
$​14.114 bilh
$​15.016 bilh
mai. 2022
$​15.965 bilh
$​10.179 bilh
$​13.248 bilh
abr. 2022
$​10.495 bilh
$​8.574 bilh
$​9.738 bilh
mar. 2022
$​9.314 bilh
$​10.299 bilh
$​7.437 bilh
fev. 2022
$​7.457 bilh
$​11.153 bilh
$​11.786 bilh
jan. 2022
$​12.891 bilh
$​9.054 bilh
$​8.824 bilh
dez. 2021
$​8.356 bilh
$​10.577 bilh
$​9.756 bilh
nov. 2021
$​9.423 bilh
$​12.181 bilh
$​10.781 bilh
out. 2021
$​11.220 bilh
$​14.318 bilh
$​11.824 bilh
set. 2021
$​12.243 bilh
$​13.466 bilh
$​14.739 bilh
