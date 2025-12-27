Os Gastos com Construção na Austrália - Trimestral - (Building Capital Expenditures q/q) refletem a mudança no investimento do setor privado na construção e reconstrução de edifícios e de estruturas no trimestre de referência em relação ao anterior. O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de uma pesquisa com 9 000 empresas privadas em diferentes setores da economia (de acordo com a classificação geralmente aceita).

Os seguintes setores são excluídos do cálculo do indicador: agricultura, silvicultura, pesca, educação, medicina, fundos de pensão e de aposentadorias. Além disso, o cálculo não leva em consideração os custos incorridos pelos departamentos, autoridades e outras organizações estaduais.

A amostra não inclui empresas com poucos funcionários, pois se considera que têm pouco efeito sobre os gastos com construção. A amostra é revisada trimestralmente, uma vez que as empresas que cessam suas atividades durante esse período são excluídas da pesquisa, enquanto outras são incluídas.

O objeto de estudo abrange novos edifícios e instalações técnicas, restauração e reconstrução, redes de serviços de utilidade pública e outros tipos de ativos fixos. O cálculo inclui a construção de estradas, pontes, atracadouros, linhas ferroviárias, oleodutos, minas, etc.

O crescimento dos gastos com construção é um sinal do desenvolvimento de negócios. Portanto, o indicador pode falar indiretamente sobre o crescimento da atividade econômica no médio e longo prazos. No curto prazo, ele é interpretado em conjunto com as alvarás de construção e com o índice de construção na Austrália. O crescimento desses indicadores tem impacto positivo na indústria da construção, que, por sua vez, contribui significativamente para o PIB.

O crescimento do índice pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar australiano.

Últimos valores: