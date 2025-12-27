CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Austrália - Gastos com Construção (Trimestral) (Australia Building Capital Expenditure q/q)

País:
Austrália
AUD, Dólar australiano
Fonte:
Australian Bureau of Statistics
Setor:
Negócio
Baixa 2.1% 0.5%
0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Os Gastos com Construção na Austrália - Trimestral - (Building Capital Expenditures q/q) refletem a mudança no investimento do setor privado na construção e reconstrução de edifícios e de estruturas no trimestre de referência em relação ao anterior. O indicador é calculado com base nos dados coletados pelo Australian Bureau of Statistics através de uma pesquisa com 9 000 empresas privadas em diferentes setores da economia (de acordo com a classificação geralmente aceita).

Os seguintes setores são excluídos do cálculo do indicador: agricultura, silvicultura, pesca, educação, medicina, fundos de pensão e de aposentadorias. Além disso, o cálculo não leva em consideração os custos incorridos pelos departamentos, autoridades e outras organizações estaduais.

A amostra não inclui empresas com poucos funcionários, pois se considera que têm pouco efeito sobre os gastos com construção. A amostra é revisada trimestralmente, uma vez que as empresas que cessam suas atividades durante esse período são excluídas da pesquisa, enquanto outras são incluídas.

O objeto de estudo abrange novos edifícios e instalações técnicas, restauração e reconstrução, redes de serviços de utilidade pública e outros tipos de ativos fixos. O cálculo inclui a construção de estradas, pontes, atracadouros, linhas ferroviárias, oleodutos, minas, etc.

O crescimento dos gastos com construção é um sinal do desenvolvimento de negócios. Portanto, o indicador pode falar indiretamente sobre o crescimento da atividade econômica no médio e longo prazos. No curto prazo, ele é interpretado em conjunto com as alvarás de construção e com o índice de construção na Austrália. O crescimento desses indicadores tem impacto positivo na indústria da construção, que, por sua vez, contribui significativamente para o PIB.

O crescimento do índice pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar australiano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Austrália - Gastos com Construção (Trimestral) (Australia Building Capital Expenditure q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
2.1%
0.5%
0.3%
2 trim. 2025
0.2%
2.5%
1.0%
1 trim. 2025
0.9%
2.7%
1.0%
4 trim. 2024
0.2%
1.3%
1.9%
3 trim. 2024
1.1%
-3.5%
-3.3%
2 trim. 2024
-3.8%
-0.3%
0.4%
1 trim. 2024
-0.9%
0.0%
1.3%
4 trim. 2023
1.5%
0.6%
0.1%
3 trim. 2023
0.7%
1.5%
4.4%
2 trim. 2023
3.5%
-0.4%
3.2%
1 trim. 2023
1.3%
8.4%
5.3%
4 trim. 2022
3.6%
-2.8%
2.3%
3 trim. 2022
0.5%
-0.3%
-2.0%
2 trim. 2022
-2.5%
-0.5%
-0.6%
1 trim. 2022
-1.7%
-0.6%
3.7%
4 trim. 2021
2.2%
-0.4%
1.0%
3 trim. 2021
-0.2%
-1.0%
4.2%
2 trim. 2021
4.6%
-1.9%
3.5%
1 trim. 2021
3.8%
-2.1%
1.6%
4 trim. 2020
0.7%
-2.2%
-3.6%
3 trim. 2020
-3.7%
-1.8%
-5.0%
2 trim. 2020
-4.4%
-1.0%
-1.1%
1 trim. 2020
-1.1%
-2.0%
-5.2%
4 trim. 2019
-5.9%
0.3%
2.5%
3 trim. 2019
2.7%
-9.2%
-3.0%
2 trim. 2019
-3.3%
0.4%
-1.9%
1 trim. 2019
-2.8%
13.6%
2.5%
4 trim. 2018
3.2%
-5.0%
-3.0%
3 trim. 2018
-2.8%
0.4%
-1.3%
2 trim. 2018
-3.9%
-1.9%
-0.9%
1 trim. 2018
-1.3%
-0.8%
-1.1%
4 trim. 2017
-2.1%
2.8%
1.7%
3 trim. 2017
1.2%
-6.4%
0.4%
2 trim. 2017
-0.6%
1.4%
1 trim. 2017
0.7%
-1.5%
4 trim. 2016
-4.1%
-3.6%
3 trim. 2016
-5.7%
-11.3%
2 trim. 2016
-10.6%
-8.7%
1 trim. 2016
-7.9%
1.9%
4 trim. 2015
1.2%
-8.3%
3 trim. 2015
-9.8%
-5.2%
2 trim. 2015
-5.6%
-6.7%
1 trim. 2015
-6.5%
-2.8%
4 trim. 2014
-2.6%
-0.9%
3 trim. 2014
-1.9%
2.3%
2 trim. 2014
2.0%
-4.6%
1 trim. 2014
-7.4%
-2.2%
4 trim. 2013
-3.5%
5.4%
3 trim. 2013
6.3%
2.8%
2 trim. 2013
7.1%
-4.2%
12
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido