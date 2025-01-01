ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиShiftSize 

ShiftSize (метод Get)

Получает размер отступа нулевого бара от правого края в процентах.

double  ShiftSize() const

Возвращаемое значение

Размер отступа нулевого бара от правого края в процентах графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается EMPTY_VALUE.

ShiftSize (метод Set)

Устанавливает размер отступа нулевого бара от правого края в процентах.

bool  ShiftSize(
   double  shift_size      // значение свойства
   )

Параметры

shift_size

[in]  Новое значение размера отступа нулевого бара от правого края в процентах.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.