ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートSetSymbolPeriod 

SetSymbolPeriod

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの銘柄と期間を変更します。

bool  SetSymbolPeriod(
  const string    symbol_name,    // シンボル
  ENUM_TIMEFRAMES  timeframe        // 期間
  ）

パラメータ

symbol_name

[in]  新しい銘柄名NULL はエキスパートアドバイザーがに接続されている現材のチャートのシンボルを意味します。

timeframe

[in]  新しいチャートの時間軸（ENUM_TIMEFRAMES 列挙）。0 は現在の時間軸を表します。

戻り値

成功の場合は true、プロパティ値が変更できなかった場合は false