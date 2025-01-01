ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиSetSymbolPeriod 

SetSymbolPeriod

Изменяет символ и период графика, привязанного к экземпляру класса.

bool  SetSymbolPeriod(
   const string     symbol_name,     // инструмент
   ENUM_TIMEFRAMES  timeframe        // период
   )

Параметры

symbol_name

[in]  Новый символ графика. NULL oзначает символ текущего графика (к которому прикреплен эксперт).

timeframe

[in]  Новый период графика (из перечисления ENUM_TIMEFRAMES). 0 означает период текущего графика.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойства.