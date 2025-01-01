ScalePPB (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ScalePPB" (l'échelle est "point par barre" ou autre)

bool ScalePPB() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ScalePPB" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

ScalePPB (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur à la propriété "ScalePPB".

bool ScalePPB(

bool scale_ppb

)

Paramètres

scale_ppb

[in] Nouvelle valeur pour la propriété "ScalePPB".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.