Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques des prixScalePPB 

ScalePPB (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ScalePPB" (l'échelle est "point par barre" ou autre)

bool  ScalePPB() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ScalePPB" de l'objet assigné à l'instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne faux.

ScalePPB (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur à la propriété "ScalePPB".

bool  ScalePPB(
   bool  scale_ppb      // nouvelle valeur du flag
   )

Paramètres

scale_ppb

[in]  Nouvelle valeur pour la propriété "ScalePPB".

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la propriété n'a pas été changé.