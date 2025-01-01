ColorBarDown (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ColorBarDown" (couleur des barres baissières, leur ombre et le contour du corps des bougies).

color ColorBarDown() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ColorBarDown" du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne CLR_NONE.

ColorBarDown (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "ColorBarDown".

bool ColorBarDown(

color new_color

)

Paramètres

new_color

[in] Nouvelle couleur des barres baissières.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur n'a pas été changé.