ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートColorBarDown 

ColorBarDown（Get メソッド）

「ColorBarDow」プロパティ（弱気バーの色と影の色とローソク足のアウトラインの色）の値を取得します。

color  ColorBarDown() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの「ColorBarDown」プロパティの値(割り当てられたチャートが存在しない場合は CLR_NONE

ColorBarDown（Set メソッド）

「ColorBarDown」プロパティの新しい値を設定します。

bool  ColorBarDown(
  color  new_color      // 弱気バーの新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  弱気バーの新しい色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false