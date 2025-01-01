DocumentaciónSecciones
ColorBarDown (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorBarDown" (color de las barras bajistas, sombra y contorno del cuerpo de la vela).

color  ColorBarDown() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorBarDown" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorBarDown (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorBarDown".

bool  ColorBarDown(
   color  new_color      // nuevo color de las barras bajistas
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de las barras.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.