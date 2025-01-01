ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаЦеновые графикиColorBarDown 

ColorBarDown (метод Get)

Получает цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи.

color  ColorBarDown() const

Возвращаемое значение

Цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorBarDown (метод Set)

Устанавливает цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи.

bool  ColorBarDown(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет бара вниз, тени и окантовки тела медвежьей свечи.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.