ColorBarDown (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "ColorBarDown" (colore per le barre bearish, la loro ombra, e i contorni del corpo della candela).

color  ColorBarDown() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "ColorBarDown" del chart assegnato alla istanza della classe. Se non sono disponibili chart assegnati, restituisce CLR_NONE.

ColorBarDown (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "ColorBarDown".

bool  ColorBarDown(
   color  new_color      // colore
   )

Parametri

new_color

[in] Nuovo colore per le barre bearish, loro ombre, e contorni del corpo della candela.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.