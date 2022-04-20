ORO, Gold e XAUUSD
Ciao!
Vale la pena comprare l'oro a 1130?
Vale la pena comprare l'oro a 1130?
Naturalmente
A quale cifra dovrebbe essere fissato il profitto?
ricarica
andrà comunque a destra.
ci sono solo programmatori qui?
Non c'è proprio nessuno che commercia?
Qual è il prezzo per uscire da una posizione?
Ho chiuso la posizione a 1140.8, pensando che il 3640% annuo sia un profitto decente.
Congratulazioni!
Non vado bene in borsa - sembra che molte cose del forex non funzionino lì - per esempio le tendenze selvagge accadono senza pullback.
All'inizio ho posto la domanda per diverse ragioni.
1. L'oro, è in calo di prezzo da diversi anni, con il costo di estrazione e raffinazione (finitura al 99,99%) da varie fonti
è definito come $1.000 - $1.100 per oncia troy.
Sembra essere "Dove cadere dopo?".
2. Ma se si guarda l'USD_INDEX, non è difficile vedere la sua forte tendenza e il potenziale di rialzo, soprattutto
grandi aspettative dalle affermazioni di Trump sulla crescita economica degli Stati Uniti, una completa disfatta del Medio Oriente e un impantanamento dell'Europa.
3. Statistiche dell'oro
Oggi, il 46% degli acquisti d'oro nel mondo sono destinati all'investimento (36%) e alle riserve governative (10%),
E il 34% dell'oro mondiale è un peso morto.
Ciò significa che la fine degli investimenti in oro riduce la domanda di oro della metà,
e le vendite di riserve di investimento potrebbero coprire i bisogni del mercato per molti anni.
Ma non è tutto: il 37% dell'oro consumato non è estratto, ma ottenuto dal riciclaggio.
(Il costo dell'oro riciclato oggi non supera i 600-650 dollari per oncia)
Così si scopre che il livello dell'oro che "scivola" verso il basso è ben oltre il suo costo di produzione.
Personalmente, penso nella regione di 750-800 dollari per oncia troy.
Qual è la sua opinione?
