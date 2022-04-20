ORO, Gold e XAUUSD

Ciao!

Vale la pena comprare oro a 1130?

 
prostotrader:

Ciao!

Vale la pena comprare l'oro a 1130?

Naturalmente
 
prostotrader:

Ciao!

Vale la pena comprare l'oro a 1130?

all'inizio
 
Chingiz Gavryushkaev:
Naturalmente

A quale cifra dovrebbe essere fissato il profitto?

 

ricarica

andrà comunque a destra.

 

ci sono solo programmatori qui?

Non c'è proprio nessuno che commercia?

Qual è il prezzo per uscire da una posizione?

 
Hochiuso la posizione a 1140.8, calcolando che il 3640% annuo è un profitto abbastanza decente.
 
prostotrader:
Ho chiuso la posizione a 1140.8, pensando che il 3640% annuo sia un profitto decente.

Congratulazioni!

Non vado bene in borsa - sembra che molte cose del forex non funzionino lì - per esempio le tendenze selvagge accadono senza pullback.

 

All'inizio ho posto la domanda per diverse ragioni.

1. L'oro, è in calo di prezzo da diversi anni, con il costo di estrazione e raffinazione (finitura al 99,99%) da varie fonti

è definito come $1.000 - $1.100 per oncia troy.

Sembra essere "Dove cadere dopo?".

2. Ma se si guarda l'USD_INDEX, non è difficile vedere la sua forte tendenza e il potenziale di rialzo, soprattutto

grandi aspettative dalle affermazioni di Trump sulla crescita economica degli Stati Uniti, una completa disfatta del Medio Oriente e un impantanamento dell'Europa.

3. Statistiche dell'oro

Oggi, il 46% degli acquisti d'oro nel mondo sono destinati all'investimento (36%) e alle riserve governative (10%),

E il 34% dell'oro mondiale è un peso morto.

Ciò significa che la fine degli investimenti in oro riduce la domanda di oro della metà,

e le vendite di riserve di investimento potrebbero coprire i bisogni del mercato per molti anni.

Ma non è tutto: il 37% dell'oro consumato non è estratto, ma ottenuto dal riciclaggio.

(Il costo dell'oro riciclato oggi non supera i 600-650 dollari per oncia)

Così si scopre che il livello dell'oro che "scivola" verso il basso è ben oltre il suo costo di produzione.

Personalmente, penso nella regione di 750-800 dollari per oncia troy.

Qual è la sua opinione?

 
prostotrader:

Penso che non ci siano prerequisiti per la crescita, penso che il prezzo scenderà. Forse la crescita sarà in gennaio, febbraio, quando entrerà in vigore il carattere stagionale dell'aumento dei prezzi dell'oro.
 
prostotrader:
Ho chiuso una posizione a 1140.8, pensando che il 3640% annuo sia un profitto abbastanza decente.
Era 1 dollaro e ora è 36... Cool
