ORO, Gold e XAUUSD - pagina 37
Analisi :
Trending UP, e lo è stato per molto tempo - due anni... Posizioni aperte SOLO in acquisto - i rischi sono minimi (la tendenza porterà sempre fuori!)...
Allora vendi solo!
)))
A proposito, sì. L'acquisto è più simile al 1800.
Ha lavorato un po' nei pantaloncini.
Per il grano).
Capisco come si prende l'acquisto, ma l'arresto mi interessa.
O - per aprire prima, poi - per fermare?
Lavoriamo con il mercato. Ingresso, poi STOP! Mettiamo l'arresto dopo le ore + frattale (per evitare il tiro accidentale verso il basso)) )
Perché entrare a questo livello? Sarei entrato peggio, ma in modo più affidabile.
Entrato dalla zona pivot giornaliera dopo una rottura impulsiva del marker orario.
Scusate la mia invadenza: perché non siete entrati al segnale precedente? L'altro ieri.
Concretizzare la domanda. Cosa avete capito del segnale l'altro ieri?
Fai lo zoom più piccolo, guarda il grafico, il massimo storico è fatto. Dove stiamo andando? Giù! Inciampa ancora un po' e poi scende. Scende sempre in autunno.