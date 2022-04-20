ORO, Gold e XAUUSD - pagina 37

Serqey Nikitin:

Analisi :

Trending UP, e lo è stato per molto tempo - due anni... Posizioni aperte SOLO in acquisto - i rischi sono minimi (la tendenza porterà sempre fuori!)...


)))

A proposito, sì. L'acquisto è più simile al 1800.

 

Ha lavorato un po' nei pantaloncini.



 
Александр:

Abbiamo lavorato un po' sui pantaloncini.



Per il grano).

Capisco come si prende l'acquisto, ma l'arresto mi interessa.

O - per aprire prima, poi - per fermare?

 
Lavoriamo con il mercato. Ingresso, poi STOP! Mettiamo l'arresto dopo le ore + frattale (per evitare il tiro accidentale verso il basso)) )

 
Perché entrare a questo livello? Sarei entrato peggio, ma in modo più affidabile.
 
Entrato dalla zona pivot giornaliera dopo una rottura impulsiva del marker orario.


 
Scusa se mi impiccio: perché non sei entrato al segnale precedente? L'altro ieri.
 
Concretizzare la domanda. Cosa avete capito del segnale l'altro ieri?

 
Cercate il punto di entrata sui grafici più piccoli (H2 o H3)... Ora, il pullback...

Fai lo zoom più piccolo, guarda il grafico, il massimo storico è fatto. Dove stiamo andando? Giù! Inciampa ancora un po' e poi scende. Scende sempre in autunno.

