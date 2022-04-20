ORO, Gold e XAUUSD - pagina 78
Intendevo dal seminterrato, quello in alto. TD 3_
Cosa c'è che non va nell'ind.3?
L'indicatore più veloce che ti permette di fissare i profitti ...
Il segnale di ind. 3 sta attraversando la linea dello zero: il valore "+" tende verso l'alto, il valore "-" verso il basso.
Se guardate i 2 in basso, mostrano abbastanza bene i momenti di entrata e di uscita, rispetto al primo.
Se guardate i 2 in basso, mostrano abbastanza bene i momenti di entrata e di uscita, rispetto al primo.
Qui dobbiamo guardare le OPZIONI per chiudere una posizione:
1. Puoi chiudere una posizione quando TUTTI gli indici sono in più ( o in meno )...
2. Puoi chiudere la posizione quando l'indicatore più veloce si è invertito.
3. Altre opzioni sono possibili... (per esempio un segnale da un grafico più piccolo)...
Tutto a discrezione del commerciante.
Sono d'accordo.
il computer se n'è andato - ma comunque, vuole farlo ed è ora che il top
E il cmd standard? Trasferito anche lui?)
C'è una differenza? È meglioeseguire il controllo incmd?
Non ho notato alcuna differenza, chkdsk funziona qua e là.
c'è una differenza? è meglioeseguire il controllo incmd?
Farò un tentativo.
Ecco un articolo utile, penso che possa aiutare.https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/
Non riesco a girarmi - anche se sembra che sia il momento di salire!
Mentre ripristinavo il computer - non è andata secondo le previsioni.
È solo una questione di + o - un paio di centinaia di punti).
Nel complesso sono d'accordo, bisogna prepararsi a comprare.
Sembra che l'oro si sia fatto strada verso il basso - e ora punta a 1928,59