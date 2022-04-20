ORO, Gold e XAUUSD - pagina 78

Ramiz Mavludov:

Intendevo dal seminterrato, quello in alto. TD 3_

Cosa c'è che non va nell'ind.3?

L'indicatore più veloce che ti permette di fissare i profitti ...

Il segnale di ind. 3 sta attraversando la linea dello zero: il valore "+" tende verso l'alto, il valore "-" verso il basso.

 
Ramiz Mavludov:

Se guardate i 2 in basso, mostrano abbastanza bene i momenti di entrata e di uscita, rispetto al primo.

Qui dobbiamo guardare le OPZIONI per chiudere una posizione:

1. Puoi chiudere una posizione quando TUTTI gli indici sono in più ( o in meno )...

2. Puoi chiudere la posizione quando l'indicatore più veloce si è invertito.

3. Altre opzioni sono possibili... (per esempio un segnale da un grafico più piccolo)...


Tutto a discrezione del commerciante.

 
Sono d'accordo.

 
Serqe SanAlex:

il computer se n'è andato - ma comunque, vuole farlo ed è ora che il top

E il cmd standard? Trasferito anche lui?)

 
SanAlex:

C'è una differenza? È meglioeseguire il controllo incmd?

Non ho notato alcuna differenza, chkdsk funziona qua e là.

 
SanAlex:

c'è una differenza? è meglioeseguire il controllo incmd?

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Farò un tentativo.


Ecco un articolo utile, penso che possa aiutare.https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/

[Eliminato]  

Non riesco a girarmi - anche se sembra che sia il momento di salire!

XAUUSDDaily 03

Mentre ripristinavo il computer - non è andata secondo le previsioni.

File:
tn7n73r7xprv9_02.PNG  381 kb
 

È solo una questione di + o - un paio di centinaia di punti).

Nel complesso sono d'accordo, bisogna prepararsi a comprare.

[Eliminato]  

Sembra che l'oro si sia fatto strada verso il basso - e ora punta a 1928,59

XAUUSDDaily 1928.59

