Vladimir Baskakov:
Tutto quello che devi fare è fare dei sondaggi, non c'è altro da fare.
Non essere così frustrato... Non tutti i trader possono fare un PROFITTO STABILIZZATO...
Serqey Nikitin:
Non essere così frustrato... Non tutti i trader possono ottenere un profitto STABILE...
Esatto, non si arriva a...
 
Vladimir Baskakov:
Sì, non si può fare.

Vedi come è facile rallegrare un collega...?

"Se fai una cosa brutta, rende il tuo cuore felice!"

 
Serqey Nikitin:

Spiega il tuo GIOCO: "Un altro po' di calpestio e poi si scende"...

Per DUE ANNI questo strumento ha "pestato" nella stessa direzione... Perché dovrebbe fermarsi...?


Finché gli indicatori non mostrano un'inversione di marcia, tutta la vostra PRESCRIZIONE è importante per voi personalmente ...


Finché TUTTI gli indicatori mostrano una tendenza al rialzo...

Mi stupisce la vostra ingenuità e la speranza di una crescita continua, non succede, guardate la storia.

Gli indicatori mostrano un fatto compiuto e non una previsione, che è completamente diverso.

Non voglio entrare in una discussione, vediamo, buona fortuna con le vostre analisi :)

 

Ciao a tutti. Non è affatto chiaro da che parte andrà.

Non scambierei ancora.


Aleksandr Yakovlev:

Ciao a tutti. Non è affatto chiaro da che parte andrà.

Non scambierei ancora.


Ciao! Scenderà prima - così posso comprare, e poi va secondo il piano.

--------------------------

Non so da che parte andrà, devo andare in entrambe le direzioni.

ElenaVVT:

Mi sorprende la vostra ingenuità e la speranza di una crescita continua, non succede, guardate la storia.

Gli indicatori mostrano un fatto compiuto, non una previsione, che è una cosa completamente diversa.

Non voglio iniziare una discussione, vediamo, buona fortuna con le tue analisi :)

Mi piace anche la sua analisi:

1. Qualche anno fa c'è stato un evento che secondo te dovrebbe ripetersi...

2. non esiste una crescita continua, e il fatto che ci sia stata una crescita per due anni è solo un'anomalia...

3. L'autunno è arrivato, quindi ci sarà un'inversione..., un po' come due anni senza autunno....

Anch'io sarò felice se l'inversione avverrà quest'autunno... Allora dirò a tutti che conosco un sensitivo del livello di Vanga che predice il FUTURO!

 
SanAlex:

Ciao, prima si spara in basso - così posso comprare, poi si torna al piano.

Tenterà un nuovo massimo e andrà DOWN!!!!

ElenaVVT:

Tenterà un nuovo massimo e scenderà!!!

Scenderà - cambieremo l'EA per vendere - lo prenderemo da lì, lentamente.

 
Serqey Nikitin:

Anche a me piace la sua analisi:

1. C'è stato un evento, qualche anno fa, che secondo voi dovrebbe essere ripetuto...

2. crescita continua - non esiste una crescita continua, e il fatto che ci sia stata una crescita per due anni è solo un'anomalia...

3. L'autunno è arrivato, quindi ci sarà un'inversione..., un po' come due anni senza autunno....

Anch'io sarò felice se l'inversione a U avverrà quest'autunno... Allora dirò a tutti che conosco un sensitivo del livello di Vanga che predice il FUTURO!

Caro, per tua informazione, a parte un paio di indicatori e un grafico per gli ultimi due anni ci sono molte altre fonti di informazione, ok, se ancora non lo sai, è inutile continuare, non mi impegnerò in polemiche, vediamo

