ORO, Gold e XAUUSD - pagina 39
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Tutto quello che devi fare è fare dei sondaggi, non c'è altro da fare.
Non essere così frustrato... Non tutti i trader possono ottenere un profitto STABILE...
Sì, non si può fare.
Vedi come è facile rallegrare un collega...?
"Se fai una cosa brutta, rende il tuo cuore felice!"
Spiega il tuo GIOCO: "Un altro po' di calpestio e poi si scende"...
Per DUE ANNI questo strumento ha "pestato" nella stessa direzione... Perché dovrebbe fermarsi...?
Finché gli indicatori non mostrano un'inversione di marcia, tutta la vostra PRESCRIZIONE è importante per voi personalmente ...
Finché TUTTI gli indicatori mostrano una tendenza al rialzo...
Mi stupisce la vostra ingenuità e la speranza di una crescita continua, non succede, guardate la storia.
Gli indicatori mostrano un fatto compiuto e non una previsione, che è completamente diverso.
Non voglio entrare in una discussione, vediamo, buona fortuna con le vostre analisi :)
Ciao a tutti. Non è affatto chiaro da che parte andrà.
Non scambierei ancora.
Ciao a tutti. Non è affatto chiaro da che parte andrà.
Non scambierei ancora.
Ciao! Scenderà prima - così posso comprare, e poi va secondo il piano.
--------------------------
Non so da che parte andrà, devo andare in entrambe le direzioni.
Mi sorprende la vostra ingenuità e la speranza di una crescita continua, non succede, guardate la storia.
Gli indicatori mostrano un fatto compiuto, non una previsione, che è una cosa completamente diversa.
Non voglio iniziare una discussione, vediamo, buona fortuna con le tue analisi :)
Mi piace anche la sua analisi:
1. Qualche anno fa c'è stato un evento che secondo te dovrebbe ripetersi...
2. non esiste una crescita continua, e il fatto che ci sia stata una crescita per due anni è solo un'anomalia...
3. L'autunno è arrivato, quindi ci sarà un'inversione..., un po' come due anni senza autunno....
Anch'io sarò felice se l'inversione avverrà quest'autunno... Allora dirò a tutti che conosco un sensitivo del livello di Vanga che predice il FUTURO!
Ciao, prima si spara in basso - così posso comprare, poi si torna al piano.
Tenterà un nuovo massimo e andrà DOWN!!!!
Tenterà un nuovo massimo e scenderà!!!
Scenderà - cambieremo l'EA per vendere - lo prenderemo da lì, lentamente.
Anche a me piace la sua analisi:
1. C'è stato un evento, qualche anno fa, che secondo voi dovrebbe essere ripetuto...
2. crescita continua - non esiste una crescita continua, e il fatto che ci sia stata una crescita per due anni è solo un'anomalia...
3. L'autunno è arrivato, quindi ci sarà un'inversione..., un po' come due anni senza autunno....
Anch'io sarò felice se l'inversione a U avverrà quest'autunno... Allora dirò a tutti che conosco un sensitivo del livello di Vanga che predice il FUTURO!
Caro, per tua informazione, a parte un paio di indicatori e un grafico per gli ultimi due anni ci sono molte altre fonti di informazione, ok, se ancora non lo sai, è inutile continuare, non mi impegnerò in polemiche, vediamo