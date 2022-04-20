ORO, Gold e XAUUSD - pagina 55
Dal grafico è chiaro che qualcosa sta per succedere e il prezzo probabilmente scenderà.
Il prezzo non può crescere all'infinito, proprio come un albero, deve anche riposare.
A breve distanza dal massimo di agosto. Dove andrà?
Non è molto corretto mostrare un grafico a posteriori e chiedere dove andare. Questo grafico è diretto dal presente al passato e ha un punto di riferimento - la scomparsa del gold standard.
OK, ti rispondo - se torniamo al gold standard, il prezzo dell'oro nel dollaro attuale è da 5.000 a 7.000 dollari per oncia e in aumento.
Capisco che si tratta di una catastrofe globale, ma è così.
Sei il nostro Capitan Ovvio!
E se scrivessi sullo steccato che il prezzo dell'oro dipende dai cicli solari e l'argento dalle fasi della luna, mi credereste?
Naturalmente il prezzo dell'oro, proprio come qualsiasi altra merce, comprese le valute, i bitcoin, gli indici ecc. è denominato in dollari. E naturalmente l'oro è correlato a tutti gli altri strumenti mentali e non mentali del mondo, compreso il famigerato indice del dollaro. Tuttavia, questa correlazione è molto debole e specifica. Pertanto, si può dire che il valore dell'oro è direttamente collegato all'indice del dollaro.
Ma ecco la curiosità, la connessione tra i cicli solari e alcuni eventi storici può essere trovata. (E anche eventi di mercato).
Naturalmente non dovremmo scrivere sul recinto (potrebbe essere frainteso)) )
No, l'oro è molto più alto, allora come farà la Russia ad arricchirsi, infatti, hanno un sacco di contanti lì e stanno stampando e stampando le loro caramelle, nemmeno Babbo Natale ha così tante caramelle per avvolgerle tutte, non sanno dove investirle, dicono che ci sono centinaia di miliardi nella cache...Vogliono iniziare una guerra, quindi li scaricano nell'oro e nei bitcoin. Anche i bitcoin non sono un'opzione, una volta che i terroristi colpiscono i data center ed è tutto finito... questa è un'arma a doppio taglio, l'oro è anche materia prima per i gioielli, quindi come possono ricomprarlo al dettaglio a prezzi esorbitanti...
Ma ecco la curiosità, la connessione tra i cicli solari e certi eventi storici può essere trovata. (E anche eventi di mercato).
È passato molto tempo da quando sono stato qui. Stava volando verso Marte?
E la mia idea del sole è ancora viva).
La situazione nel mondo vuole essere migliore, perché è molto peggiore.
La moneta sarà presto stampata attraverso il tetto e i metalli preziosi saranno facilmente comprati a prezzi elevati.
I documenti possono avere valore zero, mentre il metallo rimarrà in valore. Non il metallo di carta, naturalmente, che le teste intelligenti del mondo hanno creato.
Ma ecco la curiosità, i paesi che hanno rinunciato all'oro... qual è la tendenza futura?
DOMANDA
Ma ecco la curiosità, i paesi che hanno rinunciato all'oro... qual è la tendenza futura?
DOMANDA
La tendenza futura è qualcosa come una terzina quadrata. È impossibile anche solo immaginarlo.
La tendenza futura è qualcosa come una terzina quadrata. È impossibile anche solo immaginarlo.
Puoi...