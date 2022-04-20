ORO, Gold e XAUUSD - pagina 93

Questo è abbastanza per oggi, la cosa principale è fermarsi in tempo, probabilmente sarà difficile andare più in basso oggi.


 
Yuriy Zaytsev #:

Per quanto riguarda l'ORO, da quanto ho capito , non ci sono conferme - è corretto?

Ma nessuna notizia o evento?

Qualsiasi NEWS o EVENTI DEVONO riflettersi prima di tutto nel PREZZO...


IL PREZZO PRENDE IN CONSIDERAZIONE TUTTO!

 
Serqey Nikitin #:

Qualsiasi NEWS o EVENTI si rifletteranno prima di tutto nel PREZZO...


Il prezzo considera tutto!

è vero

eccoli qui - 1950


 
Yuriy Zaytsev #:

Proprio così.

eccoli qui - 1950


Allora?... Indovina sempre o SOLO nelle grandi feste...?

Perché non giochi a SPORTLOTO?


A un consigliere non importa se chiude una posizione nel 1945 o nel 1955... Basta che ne ricavi un profitto!

 
Serqey Nikitin #:

Allora?... Indovina sempre o solo nelle grandi feste...?

Perché non giochi a SPORTLOTO?


A un consulente non importa se chiude una posizione nel 1945 o nel 1955... L'importante è che faccia profitti!

Il tuo consulente ha chiuso nel 1955 - o sta aspettando il 1945

riceve le sue conoscenze direttamente dallo spazio? :) o è solo addestrato nel bingo sportivo?

p.s.

Non stotirando a indovinare - leggo solo i livelli e guardo i volumi

 
Yuriy Zaytsev #:

Il tuo consulente è chiuso per il 1955 - o sta aspettando il 1945

riceve la sua conoscenza diretta dal cosmo? :) o è solo addestrato nel bingo sportivo?

p.s.

Non stoindovinando, sto solo leggendo i livelli :) e guardando i volumi

Ora ho capito!

Hai disegnato i LIVELLI... a proposito, li "prendi dallo spazio"?... o li hai sognati?...

No, avrete indovinato come il Lotto Sportivo...?

Comunque, ho sempre invidiato i sensitivi che vedono il FUTURO.

 
Serqey Nikitin #:

Ora ho capito!

Hai disegnato i LIVELLI..., a proposito, li "prendi dallo spazio"... o stavi sognando?...?

No, avrete indovinato come il Lotto Sportivo...?

Comunque, ho sempre invidiato i sensitivi che vedono il FUTURO...

Ah ecco la ragione! Questo spiega molte cose, non essere geloso amico mio.

O ti ha fatto arrabbiare molto il fatto che le 10 del mattino fossero il livello esatto?

ma non sono ancora le 6:45 e sarò un gran casino se il prezzo arriva a 1945 :)))) avrai una scusa per spaccarmi la faccia contro il tavolo.

 
Yuriy Zaytsev #:

Ah ecco la ragione! Questo spiega molte cose, non essere geloso amico mio.

O ti ha fatto troppo male avere il livello esatto alle 10 del mattino?

Ma non sono ancora le 6:45, e farò un gran casino se il prezzo arriva a 1945: )))) avrai una scusa per spaccarmi la faccia contro il tavolo.

Lei mi ha frainteso! Ho SOLO Expert Advisors, che, come lei capisce, non hanno poteri psichici - neanche un po'...

Ma mi sta bene!

E l'invidia? È il mio sogno d'infanzia su maghi e stregoni... Beh, devo avere almeno un difetto...?

Anche se un'immaginazione attiva è probabilmente una virtù...

 
Serqey Nikitin #:

Lei mi ha frainteso! Ho SOLO EAs che funzionano, dove, come lei capisce, non c'è nessun sensitivo - nemmeno un bit....

Ma mi sta bene!

E l'invidia? È il mio sogno d'infanzia su maghi e stregoni... Beh, devo avere almeno un difetto...?

Anche se un'immaginazione attiva è probabilmente una virtù...

Wow, sei il sogno dell'umanità!

Un solo svantaggio - ed è abbastanza insignificante.

 
Yuriy Zaytsev #:

Wow, sei il sogno dell'umanità!

UN SOLO FALLIMENTO.

Bene... sì... c'è quello...
