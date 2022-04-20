ORO, Gold e XAUUSD - pagina 93
Questo è abbastanza per oggi, la cosa principale è fermarsi in tempo, probabilmente sarà difficile andare più in basso oggi.
Per quanto riguarda l'ORO, da quanto ho capito , non ci sono conferme - è corretto?
Ma nessuna notizia o evento?
Qualsiasi NEWS o EVENTI DEVONO riflettersi prima di tutto nel PREZZO...
IL PREZZO PRENDE IN CONSIDERAZIONE TUTTO!
è vero
eccoli qui - 1950
Proprio così.
eccoli qui - 1950
Allora?... Indovina sempre o SOLO nelle grandi feste...?
Perché non giochi a SPORTLOTO?
A un consigliere non importa se chiude una posizione nel 1945 o nel 1955... Basta che ne ricavi un profitto!
Il tuo consulente ha chiuso nel 1955 - o sta aspettando il 1945
riceve le sue conoscenze direttamente dallo spazio? :) o è solo addestrato nel bingo sportivo?
p.s.
Non stotirando a indovinare - leggo solo i livelli e guardo i volumi
Ora ho capito!
Hai disegnato i LIVELLI... a proposito, li "prendi dallo spazio"?... o li hai sognati?...
No, avrete indovinato come il Lotto Sportivo...?
Comunque, ho sempre invidiato i sensitivi che vedono il FUTURO.
Ah ecco la ragione! Questo spiega molte cose, non essere geloso amico mio.
O ti ha fatto arrabbiare molto il fatto che le 10 del mattino fossero il livello esatto?
ma non sono ancora le 6:45 e sarò un gran casino se il prezzo arriva a 1945 :)))) avrai una scusa per spaccarmi la faccia contro il tavolo.
Lei mi ha frainteso! Ho SOLO Expert Advisors, che, come lei capisce, non hanno poteri psichici - neanche un po'...
Ma mi sta bene!
E l'invidia? È il mio sogno d'infanzia su maghi e stregoni... Beh, devo avere almeno un difetto...?
Anche se un'immaginazione attiva è probabilmente una virtù...
Wow, sei il sogno dell'umanità!
Un solo svantaggio - ed è abbastanza insignificante.
