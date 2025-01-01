Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5320: Servizi in CodeBase e operazioni di input migliorate in MQL5
Venerdì 26 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. La build 5320 è l'ultimo aggiornamento a supportare Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows Server 2008. A partire dalla prossima versione, le piattaforme desktop che utilizzano questi sistemi
Nuova Piattaforma MetaTrader 5 Build 5260: Miglioramenti in Algo Forge, supporto esteso per OpenBLAS e nuove regole di ereditarietà in MQL5
Venerdì 5 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. In questa build continuiamo ad espandere la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5 con un nuovo set di funzioni. Questi metodi forniscono agli sviluppatori un ciclo di trasformazione completo
Abbiamo aggiornato la chat di MQL5.com per migliorare ulteriormente l'esperienza di conversazione dell'utente. Scopri la nuova interfaccia di servizio e le funzioni aggiornate, come la logica di amicizia rivista. Crea gruppi su argomenti finanziari, unisciti ai canali esistenti, discuti problemi
Le ultime versioni dell'app mobile MetaTrader 5 per iOS introducono una serie di nuove funzionalità progettate per aiutare i trader a rimanere aggiornati sui mercati finanziari ovunque si trovino. Aggiunto il report che rappresenta i risultati di trading in un pratico formato visivo. Aiuta a
La versione web della piattaforma MetaTrader 5 è una soluzione di trading moderna, veloce e affidabile. Funziona su qualsiasi dispositivo e su tutti i sistemi operativi e non richiede nessun software aggiuntivo. Per accedere al vostro conto serve solo un browser web. Per farvi conoscere le
Utilizzate gli accurati dati del Nasdaq per migliorare le vostre strategie di trading attraverso un processo decisionale più accurato e una gestione efficiente del rischio. Si tratta di un'opportunità unica per chi vuole migliorare i propri risultati. A differenza delle tradizionali barre ad un
Sin dal suo lancio, MQL5 Cloud Network ha completato più di 16 miliardi di attività. Questa figura mostra quante volte gli utenti hanno testato le loro strategie di trading. Ogni giorno, la rete consente ai trader algoritmici di eseguire calcoli su decine di migliaia di computer in tutto il mondo
In questo argomento si parlerà di modi non documentati di lavorare con il linguaggio mql5 , esempi di risoluzione di certi problemi. Vorrei che il contenuto di questo ramo fosse più vicino alle FAQ che alla discussione. Invito tutti i programmatori esperti a condividere le loro soluzioni e tecniche
Dal 6 dicembre 2017, la fornitura standard di MetaTrader 5 include le cosiddette classi generiche che implementano algoritmi efficienti per l'archiviazione e il recupero dei dati. Questo thread è stato creato per descrivere queste classi, esempi di lavoro con esse e suggerimenti per migliorarne il
Abbiamo pubblicato la guida più completa alla programmazione MQL5, redatta dall'esperto trader algoritmico Stanislav Korotky con il supporto di MetaQuotes. Il libro si rivolge a programmatori di tutti i livelli. I principianti impareranno le basi, poiché il libro introduce i principali strumenti di
Già da tempo abbiamo preparato speciali programmi dì installazione per le piattaforme di trading. Il programma di installazione per macOS è una procedura guidata completa con la quale l'app viene installata senza problemi, proprio come quella nativa. Per Linux forniamo uno script che può essere
Per il trading di successo sui mercati finanziari è necessario prendere decisioni ponderate e fondate. Un'analisi completa delle performance può aiutare i trader a prendere decisioni di investimento informate e a ottimizzare le loro strategie. In questo articolo analizzeremo cinque indici di
MetaQuotes (MQ) NON è un broker né fornisce alcun servizio finanziario, di investimento, di intermediazione, di trading o di feed di dati, né è coinvolto nel pagamento di commissioni in relazione a operazioni di trading.
Ho pensato: perché non creare un buon thread di riferimento ? In esso vorrei trattare le domande più importanti sul lavoro dei mercati, sui fornitori di liquidità, sulla piattaforma MT5, che vengono poste non solo dai principianti. Приглашаю всех желающих, у кого есть какая-либо интересная и редкая
Buongiorno a tutti, perchè quando apro i grafici non mi compaiono anche sotto, sulla barra di passaggio tra charts? grazie
Per favore, c'è qualche supporto di chat online per MQL5
Salve sto cercando di entrare in MSQL direttamente da metatrader5 e mi dice che username o password sono errati( ma non lo sono), allora ho cercato di recuperare la password e quando metto il codice alfanumerico assieme alla mail, mi dice che il codice e'errato ( ma non lo e'), quindi qualcuno sa
Mt5 sembra non riconoscere più gli e-core della mia cpu i5-14600KF durante le ottimizzazioni. Rileva solamente 12 core rispetto ai normali 20. Qualcuno saprebbe darmi una mano? Ringrazio anticipatamente
Ciao a tutti, sto pensando di mettere in vendita uno scanner sul Market di MQL5, ma ho un dubbio riguardo la procedura di pubblicazione. È obbligatorio creare e pubblicare un video su YouTube che mostri il funzionamento dello scanner oppure è sufficiente una descrizione dettagliata e degli
Attualmente le posizioni sono letteralmente scomparse, ma le voci sono presenti nel grafico. Cosa sta succedendo
Venerdì 1° Agosto 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. In questa versione abbiamo notevolmente ampliato il supporto per la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5, aggiungendo quasi trenta nuove funzioni. Questi miglioramenti offrono maggiori capacità
Mercoledì 9 luglio 2025, nous effectuerons des opérations sur le site mql5.com. La maintenance devrait commencer à 15h00 GMT+2 et durer environ 2 heures. Pendant cette période, le site web et tous ses services seront indisponibles.
Nuova Piattaforma MetaTrader 5 build 5100: Transizione a Git e MQL5 Algo Forge, hub per sviluppatori, tema scuro e miglioramenti dell'interfaccia
Venerdì 6 Giugno 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. In questa versione abbiamo notevolmente rinnovato l'editor del codice sorgente di MetaEditor. Il sistema di controllo integrato delle versioni, MQL5 Storage, è stato migrato da Subversion a Git – lo
Segnali : Chiedete e dite qualsiasi cosa e tutto ciò che riguarda i segnali di trading MQL5 (1009 1 2 3 4 5 ... 100 101)
Qui puoi chiedere qualsiasi cosa e dire tutto su MQL5 Trading Signal - incluso il segnale per MetaTrader 4. Incoraggio gli altri utenti che possono avere esperienza e risposte a rispondere e aiutare gli altri utenti del segnale qui
Circa una settimana fa, ho acceso il mio Mac e un EA non funzionava. Così, stupidamente, ho buttato via Metatrader. Ho provato più e più volte a reinstallarlo, ma ora non si apre. Quale potrebbe essere il problema? Grazie a tutti! Silvio Corrao
Di recente, mentre riordinavo il mio vecchio computer portatile, mi sono imbattuto per caso in una cartella persa nella selva delle directory. Ho fatto clic su di essa. Ed eccola lì. Nostalgia. Un'oscurità di immagini, file gif, screenshot e finestre di ogni tipo di GUI multicolore e controlli
Venerdì 13 Giugno 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. Presenta una serie di correzioni e miglioramenti della piattaforma. Terminale Client MetaTrader 5 Terminale: Risolti i problemi di visualizzazione dell'interfaccia grafica durante l'esecuzione su Linux e
Quasi tutti coloro che sono impegnati nel trading social o algoritmico prima o poi riconoscono la necessità di noleggiare l'hosting per i propri robot o abbonamenti. Mantenere un funzionamento stabile e ininterrotto dell'hardware a casa garantendo al tempo stesso ritardi minimi dai server del broker
Salve, come da oggetto. Possibili soluzioni? Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti. Fabrizio
