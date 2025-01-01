MetaQuotes Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5320: Servizi in CodeBase e operazioni di input migliorate in MQL5 Venerdì 26 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. La build 5320 è l'ultimo aggiornamento a supportare Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows Server 2008. A partire dalla prossima versione, le piattaforme desktop che utilizzano questi sistemi

MetaQuotes Nuova Piattaforma MetaTrader 5 Build 5260: Miglioramenti in Algo Forge, supporto esteso per OpenBLAS e nuove regole di ereditarietà in MQL5 Venerdì 5 Settembre 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. In questa build continuiamo ad espandere la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5 con un nuovo set di funzioni. Questi metodi forniscono agli sviluppatori un ciclo di trasformazione completo

MetaQuotes Crea gruppi e comunica con altri trader nella Chat aggiornata Abbiamo aggiornato la chat di MQL5.com per migliorare ulteriormente l'esperienza di conversazione dell'utente. Scopri la nuova interfaccia di servizio e le funzioni aggiornate, come la logica di amicizia rivista. Crea gruppi su argomenti finanziari, unisciti ai canali esistenti, discuti problemi

MetaQuotes Nuova MetaTrader 5 per iPhone/iPad: Report di trading e indicatori aggiuntivi Le ultime versioni dell'app mobile MetaTrader 5 per iOS introducono una serie di nuove funzionalità progettate per aiutare i trader a rimanere aggiornati sui mercati finanziari ovunque si trovino. Aggiunto il report che rappresenta i risultati di trading in un pratico formato visivo. Aiuta a

MetaQuotes Video: Introduzione al terminale Web MetaTrader 5 La versione web della piattaforma MetaTrader 5 è una soluzione di trading moderna, veloce e affidabile. Funziona su qualsiasi dispositivo e su tutti i sistemi operativi e non richiede nessun software aggiuntivo. Per accedere al vostro conto serve solo un browser web. Per farvi conoscere le

MetaQuotes Abbonati ai dati del Nasdaq in tempo reale Utilizzate gli accurati dati del Nasdaq per migliorare le vostre strategie di trading attraverso un processo decisionale più accurato e una gestione efficiente del rischio. Si tratta di un'opportunità unica per chi vuole migliorare i propri risultati. A differenza delle tradizionali barre ad un

MetaQuotes MQL5 Cloud Network: Una svolta tecnologica nel test delle strategie di trading ( 1 ) Sin dal suo lancio, MQL5 Cloud Network ha completato più di 16 miliardi di attività. Questa figura mostra quante volte gli utenti hanno testato le loro strategie di trading. Ogni giorno, la rete consente ai trader algoritmici di eseguire calcoli su decine di migliaia di computer in tutto il mondo

MetaQuotes Presentazione del libro "Programmazione MQL5 per Trader" Abbiamo pubblicato la guida più completa alla programmazione MQL5, redatta dall'esperto trader algoritmico Stanislav Korotky con il supporto di MetaQuotes. Il libro si rivolge a programmatori di tutti i livelli. I principianti impareranno le basi, poiché il libro introduce i principali strumenti di

MetaQuotes Scarica MetaTrader 5 per macOS e Linux Già da tempo abbiamo preparato speciali programmi dì installazione per le piattaforme di trading. Il programma di installazione per macOS è una procedura guidata completa con la quale l'app viene installata senza problemi, proprio come quella nativa. Per Linux forniamo uno script che può essere

MetaQuotes Nuovo Rapporto MetaTrader: 5 metriche di trading chiave Per il trading di successo sui mercati finanziari è necessario prendere decisioni ponderate e fondate. Un'analisi completa delle performance può aiutare i trader a prendere decisioni di investimento informate e a ottimizzare le loro strategie. In questo articolo analizzeremo cinque indici di

Carl Schreiber Selezione del broker MetaQuotes (MQ) NON è un broker né fornisce alcun servizio finanziario, di investimento, di intermediazione, di trading o di feed di dati, né è coinvolto nel pagamento di commissioni in relazione a operazioni di trading. Qualsiasi denaro trasferito sul tuo conto con MQ deve essere destinato al

loris loris barra di passaggio tra charts non mostra i grafici aperti Buongiorno a tutti, perchè quando apro i grafici non mi compaiono anche sotto, sulla barra di passaggio tra charts? grazie

magistriraf Magistri codice di confermazione , da sempre errore ( 1 ) Salve sto cercando di entrare in MSQL direttamente da metatrader5 e mi dice che username o password sono errati( ma non lo sono), allora ho cercato di recuperare la password e quando metto il codice alfanumerico assieme alla mail, mi dice che il codice e'errato ( ma non lo e'), quindi qualcuno sa

Massimo Peretto Problemi con ultimo aggiornamento ( 1 ) Mt5 sembra non riconoscere più gli e-core della mia cpu i5-14600KF durante le ottimizzazioni. Rileva solamente 12 core rispetto ai normali 20. Qualcuno saprebbe darmi una mano? Ringrazio anticipatamente

Manuele Ruina Venditore ( 1 ) Ciao a tutti, sto pensando di mettere in vendita uno scanner sul Market di MQL5, ma ho un dubbio riguardo la procedura di pubblicazione. È obbligatorio creare e pubblicare un video su YouTube che mostri il funzionamento dello scanner oppure è sufficiente una descrizione dettagliata e degli

Damiano Costantini mestieri scomparsi Attualmente le posizioni sono letteralmente scomparse, ma le voci sono presenti nel grafico. Cosa sta succedendo

MetaQuotes Nuova Piattaforma MetaTrader 5 build 5200: Supporto OpenBLAS esteso e controllo migliorato in MQL5 Venerdì 1° Agosto 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. In questa versione abbiamo notevolmente ampliato il supporto per la libreria di algebra lineare OpenBLAS in MQL5, aggiungendo quasi trenta nuove funzioni. Questi miglioramenti offrono maggiori capacità

MetaQuotes Maintenance du site MQL5.com le 9 luglio Mercoledì 9 luglio 2025, nous effectuerons des opérations sur le site mql5.com. La maintenance devrait commencer à 15h00 GMT+2 et durer environ 2 heures. Pendant cette période, le site web et tous ses services seront indisponibles. Nous vous demandons de faire preuve de compréhension concernant

MetaQuotes Nuova Piattaforma MetaTrader 5 build 5100: Transizione a Git e MQL5 Algo Forge, hub per sviluppatori, tema scuro e miglioramenti dell'interfaccia Venerdì 6 Giugno 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. In questa versione abbiamo notevolmente rinnovato l'editor del codice sorgente di MetaEditor. Il sistema di controllo integrato delle versioni, MQL5 Storage, è stato migrato da Subversion a Git – lo

silvioit CORRAO Metatrader 5 non sia avvia più sul mio MacBook Circa una settimana fa, ho acceso il mio Mac e un EA non funzionava. Così, stupidamente, ho buttato via Metatrader. Ho provato più e più volte a reinstallarlo, ma ora non si apre. Quale potrebbe essere il problema? Grazie a tutti! Silvio Corrao

MetaQuotes Aggiornamento della Piattaforma MetaTrader 5 build 5120: Migliorie e correzioni Venerdì 13 Giugno 2025 verrà rilasciata una versione aggiornata della piattaforma MetaTrader 5. Presenta una serie di correzioni e miglioramenti della piattaforma. Terminale Client MetaTrader 5 Terminale: Risolti i problemi di visualizzazione dell'interfaccia grafica durante l'esecuzione su Linux e