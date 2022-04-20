ORO, Gold e XAUUSD - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È il momento di comprare?
Lo penso anch'io, ma la situazione globale del quid fa paura, se domani c'è un'inversione in tutti gli asset contro il quid, allora si può comprare...
Lo penso anch'io, ma la situazione globale con il quid fa paura, se domani c'è un'inversione in tutti gli attivi contro il quid, allora si può comprare...
Domani probabilmente sarà tardi. Se vogliono comprare, è meglio che comprino oggi.
Domani potrebbe essere troppo tardi, se comprarlo è meglio oggi.
Almeno non prima di 3 ore dopo la decisione sui tassi.
Altrimenti, c'è ancora spazio per cadere... Tuttavia, sono immerso fino al collo nei rubli (Si), quindi non sogno l'oro.
Come sapete, il prezzo dell'oro dipende dall'indice del dollaro, che si calcola con la formula
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036);
Ma non c'è USD/SEK su FORTS, ma c'è AUDU, solo che questa valuta è molto dipendente dall'oro.
Qualche idea su come sostituire correttamente USD/SEK con AUD/USD?
Come sapete, il prezzo dell'oro dipende dall'indice del dollaro, che si calcola con la formula
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036);
Ma non c'è USD/SEK su FORTS, ma c'è AUDU, solo che questa valuta è molto dipendente dall'oro.
Qualche idea su come sostituire correttamente USD/SEK con AUD/USD?
Basta sostituireUSD/SEK con AUD/USD, la differenza è insignificante, si può prendere il proprio coefficiente, che dovrebbe essere negativo
sull'indicatore nella sottofinestra, la linea blu è l'indice normale, la linea rossa è con AUDUSD
stupidamente sostituireUSD/SEK con AUD/USD, la differenza è insignificante, puoi scegliere il tuo coefficiente, in teoria dovrebbe essere negativo
sull'indicatore nella sottofinestra, la linea blu è l'indice normale, la linea rossa è con AUDUSD
Grazie, lo proverò.
Sullo sfondo di un mercato azionario in calo, in particolare l'indice SP500, l'oro sta salendo costantemente, vedi il grafico giornaliero:
Bisogna solo trovare il giusto punto d'ingresso.
Ciao!
Vale la pena comprare l'oro a 1130?
L'oro è bene in alto, tu sei l'esperto dell'oro.
È il momento di vendere o stiamo ancora aspettando?
Come sapete, il prezzo dell'oro dipende dall'indice del dollaro, che si calcola con la formula
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)
questa è una formula da wikipedia, l'indice del dollaro è ricalcolato ogni anno, devi cercare su google "markit_iboxxfx_index", su ihsmarkit.com - fanno analisi dell'uso globale della valuta, qui per il 2019
FXUSD EUR 41,55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15,76%
FXUSD GBP 8,69%
FXUSD CHF 5,27%
cioè calcolo DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)
Non ho trovato nessuna informazione sul primo moltiplicatore, ho allegato i dati per anni, la tabella può essere usata per fare un indice per qualsiasi valuta, ma, imho, questi sono tutti dati fondamentali, non sono adatti al trading.
L'oro è bene in alto, tu sei l'esperto dell'oro.
Forse è il momento di vendere o stiamo ancora aspettando?
Ciao Seryozh!
Per molto tempo lo spread tra il futures attuale e quello successivo è stato di circa 50 punti.
Ora è 92 punti (già da 7 mesi), il che suggerisce che il mercato si aspetta un'ulteriore crescita del bene.
Ma ci potrebbero essere dei "cali" a breve termine dovuti alla volatilità dell'indice USD
Aggiunto
Ma l'ho già venduto :)