ORO, Gold e XAUUSD - pagina 80
Analisi su H3 :
La tendenza, ovviamente, è verso l'alto...
Ma in questo momento - pullback.
Soluzione ottimale - per ora - fuori dal mercato... Aspettare che TUTTI gli indicatori girino in una direzione, compreso il grafico a 1 ora...
Non c'è nessun segno di tendenza sul tuo grafico. Consolidamento per ora). Non sappiamo dove si volgerà il destino.
Proprio così... Un pullback potrebbe trasformarsi in una nuova tendenza. Ma non succede spesso...
Esattamente per queste situazioni bisogna aspettare (fuori dal mercato) fino alla conferma su altri grafici...
"Dio protegge chi ben spende, ma non chi ben spende..." ("Dio protegge chi ben spende"). (saggezza popolare).
Il prezzo potrebbe andare ovunque, ma sto pensando a breve
Analisi:
Mentre la tendenza è al rialzo...
Per prendere una decisione - abbiamo bisogno di completa chiarezza: un'inversione di TUTTI gli indicatori in UNA direzione...
una specie di pronto a pizzicare il 1840 - e da lì ai livelli superiori
Con quelle inversioni, dovrebbe essere veloce a calpestare e pizzicare 1840
Che fretta c'è?...C'è una stretta da qualche parte?....
Non ho fretta, per me tutto è chiaro, o meglio, sono passati i necessari segnali di short. La continuazione del lungo non è visibile. Inoltre, in tale situazione lo strumento può cadere bruscamente, che la corsa può non essere necessaria.
Se il mercato è DAVVERO in tendenza, non lo è per tre ore... e non puoi essere in ritardo...
L'errore principale è confondere un forte pullback con un trend... Guardate il grafico a 12 ore e notate il numero di pullback nell'ultimo trend... E questi pullback non erano inferiori al trend attuale!
