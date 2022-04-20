ORO, Gold e XAUUSD - pagina 67

SanAlex:
ce la farà ad arrivare a 1823,06 oggi o no?

Di questo passo, ce la farà!!!

 
Александр:

Bene, ecco STOP!



Non avrei dovuto comprarlo... C'è un livello Fibo al prezzo di 1877 da qualche parte, da esso rimbalzato per 2 giorni, ora alla barra inferiore del canale 1827 da qualche parte e oltre non so. probabilmente un rimbalzo. Chi sa cosa è collegato con tale movimento?
 
Djbl:
Sembra essere un fattore di novità. Il dollaro si è rafforzato.
 
Александр:
Una notizia molto interessante che non ha nulla a che fare con la tecnologia

 
Vitaly Muzichenko:

Tecnicamente previsto dalle prime ore di questa mattina

1

 
Vai a "Leggi".
 
Алексей Тарабанов:
Non c'è niente di nuovo, tutti i modelli sono già stati trovati)

 
VVT:

Va bene allora.

[Eliminato]  
Александр:

Arriverà a 1750,97 o no?

File:
XAUUSDDaily_1750.97.png  66 kb
 
Nuove notizie sul vaccino, Pfizer aveva il 90% di successo, ora il 95%.
