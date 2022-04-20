ORO, Gold e XAUUSD - pagina 85
Statistiche trimestrali della domanda e dell'offerta d'oro .
di nuovo?
Che senso ha abbonarsi a voi, se non per pietà?
Paesi che hanno aumentato e diminuito le loro riserve d'oro nel Q3 2021
Ancora tu?
Sì, ancora io.
I miei pensieri sull'oro
Analisi:
La situazione attuale tende al ribasso (tutti gli indicatori sono in calo) ....
È troppo presto per parlare di un'inversione..., non un solo indicatore è andato al rialzo...
Un piccolo affare d'oro
I miei pensieri sull'oro
Analisi 2022.01.07 20:01
Analisi:
La situazione attuale tende al ribasso (tutti gli indicatori sono in calo) ....
È troppo presto per parlare di un'inversione..., nessuno degli indicatori è salito...
La situazione attuale tende al rialzo (tutti gli indicatori sono positivi) ...
La tripla conferma del segnale dà fiducia nella correttezza delle azioni del trader...