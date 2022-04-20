ORO, Gold e XAUUSD - pagina 85

mixail789 mixajlof #:

Statistiche trimestrali della domanda e dell'offerta d'oro .


di nuovo?

 
Vladimir Baskakov #:

Che senso ha abbonarsi a voi, se non per pietà?

Andrei Trukhanovich #:

Che senso ha abbonarsi a voi, se non per pietà?

Quindi non ce l'hai ancora, va bene, lavoraci su.
 

Paesi che hanno aumentato e diminuito le loro riserve d'oro nel Q3 2021


 
Алексей Тарабанов #:

Ancora tu?

Sì, ancora io.

 

I miei pensieri sull'oro


 
mixail789 mixajlof #:

I miei pensieri sull'oro


Analisi:


La situazione attuale tende al ribasso (tutti gli indicatori sono in calo) ....

È troppo presto per parlare di un'inversione..., non un solo indicatore è andato al rialzo...

 

Un piccolo affare d'oro


 
mixail789 mixajlof #:

I miei pensieri sull'oro


Analisi 2022.01.07 20:01


 
Serqey Nikitin #:

La situazione attuale tende al rialzo (tutti gli indicatori sono positivi) ...

La tripla conferma del segnale dà fiducia nella correttezza delle azioni del trader...

