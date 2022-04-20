ORO, Gold e XAUUSD - pagina 32

Renat Fatkhullin:

Ora puoi fare questo: con un pulsante sul pannello dell'editor


js sta lentamente conquistando il mondo

e qualcosa non ha capito come cambiare uno dei parametri dell'oggetto in verticale, per qualche motivo vanno entrambi su.

Ho scritto lo stesso widget per me))

Sembra che si stia preparando a scendere - ma non tutti i segnali sono ancora pronti, anche se i principali sono
Non va! Non va giù. Tutto sembra pronto per un buon autunno!
Un altro rialzo a 1 minuto - apertura in vendita
SanAlex:
Un altro aumento verso l'alto a 1 minuto - apro alla vendita

Penso che siamo fuori (probabilmente sono l'unico che si è offeso) altrimenti ti offendi

SanAlex:

Immagino di essere l'unico che si è commosso, altrimenti ti offendi.

ok! )

Solo che nelle tue foto è difficile dire dov'è l'entrata, dov'è la fermata

Nikolai Karetnikov:

norma! )

Solo nelle tue foto è difficile vedere dove c'è un'entrata, dove c'è una fermata

L'ingresso - ognuno decide per sé. Ho un'uscita, secondo il profitto impostato nelle impostazioni di Expert Advisor.

Ora qui c'è una buona entrata in basso
SanAlex:
È un buon punto d'ingresso laggiù.

All'inizio

Sarà al livello 1750 dove stavo comprando.

Алексей Тарабанов:

All'inizio

Sarà al livello 1750 dove stavo comprando.

ancora, ancora un trend ribassista sul grafico giornaliero.

- ha preso un profitto al mattino - qualcun altro è entrato anche la sera.

