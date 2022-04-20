ORO, Gold e XAUUSD - pagina 50
Dots ha avvertito :)))) La mia previsione -> la settimana di trading è finita, il negozio è chiuso, meglio mettere fuori combattimento il robot così non fa niente di stupido :))
Lo salterò - un mese di Vino fatto in casa andrà bene - posso farlo ora, ma poi non uscirò dal bagno
Questo è quello che mi piace di loro: non chiedono un aumento della paga degli straordinari o non lo chiedono affatto, non chiedono ferie in agosto, non si lamentano della discriminazione, non hanno periodi o mal di testa. Non capisco perché si chiamino consulenti o esperti, ma non importa, basta che lavorino bene :)))
...
Avete frattali precedenti nel piano verticale a sinistra della finestra del grafico, o cos'è? In generale, il robot disegna tutto questo o lo disegna a mano?
In ordine:
Sul lato sinistro di ogni grafico possono essere disegnati livelli di resistenza e supporto calcolati su altre scale operative (altri livelli d'onda).
Io stesso esibisco i simboli delle cime delle onde.
Il programma controlla in tempo reale il rispetto delle regole dell'analisi d'onda di DML &EWA Technique e produce dal top d'onda selezionato per costruire Pitchfork di Andrews, linee di Schiff, o livelli di prezzo e tempo di Fibonacci, a seconda di un dato comando da tastiera.
Tutta la costruzione viene visualizzata con le impostazioni per la prossima onda in sviluppo.
In ordine:
Sono stato sul sito web, tutto chiaro, grazie
Il 24 settembre sono uscito dalle vendite con i seguenti segnali:
Parzialmente la giustificazione della decisione è stata confermata, ma la linea finale dei forconi di correzione di Andrews del livello dell'onda maggiore Minute non è stata testata e qualche incompletezza è rimasta.
Cioè, un'inversione al rialzo non è confermata a questo livello d'onda.
Incertezza.
CONCLUSIONE:
Considerando una certa incertezza - fuori dai commerci fino ad un breakout o rimbalzo dal blocco dalla linea iniziale e di riferimento dei dati Pitchfork di Andrews del livello dell'onda Minuette .
La caduta a 1670 è garantita. Su un normale macd
Garantito è troppo sicuro, applicherei il termine abbastanza possibile :)
Garantito è una parola troppo sicura, io userei il termine abbastanza possibile :)
