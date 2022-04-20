ORO, Gold e XAUUSD - pagina 50

VVT:

VVT:

Anno venduto a 1874 con un TR di 1770
 
VVT:

...

Avete frattali precedenti nel piano verticale a sinistra della finestra del grafico, o cos'è? In generale, il robot disegna tutto questo o lo disegna a mano?

In ordine:

Sul lato sinistro di ogni grafico possono essere disegnati livelli di resistenza e supporto calcolati su altre scale operative (altri livelli d'onda).

Io stesso esibisco i simboli delle cime delle onde.
Il programma controlla in tempo reale il rispetto delle regole dell'analisi d'onda di DML &EWA Technique e produce dal top d'onda selezionato per costruire Pitchfork di Andrews, linee di Schiff, o livelli di prezzo e tempo di Fibonacci, a seconda di un dato comando da tastiera.
Tutta la costruzione viene visualizzata con le impostazioni per la prossima onda in sviluppo.

 
Igor Bebeshin:

In ordine:

Sono stato sul sito web, tutto chiaro, grazie

 

Igor Bebeshin:

Il 24 settembre, sono uscito dalle vendite sui seguenti segnali:


  1. Un test della linea Schiff del livello d'onda Minuette di Andrews pitchfork nella zona di intersezione con la linea finale del livello d'onda Minuette Senior di Andrews.
  2. Test della linea finale dell'onda discendente SubMinuette di Andrews.
  3. La decisione è stata presa su questi segnali, dato che non potevo fare trading il venerdì, e cerco di non lasciare operazioni aperte per il fine settimana.
    Parzialmente la giustificazione della decisione è stata confermata, ma la linea finale dei forconi di correzione di Andrews del livello dell'onda maggiore Minute non è stata testata e qualche incompletezza è rimasta.
  4. E adesso? Per capire, costruiamo una Pitchfork di Andrews di inversione sui top presumibilmente formati.
  5. Il confine della zona rossa della Pitchfork di Andrews del livello d'ondaMinute non è stato sfondato.
    Cioè, un'inversione al rialzo non è confermata a questo livello d'onda.
  6. Ma anche la linea di controllo della forca non è sfondata, cioè non c'è cancellazione dell'inversione.
    Incertezza.
  7. Sull'ondaMinuette più giovane, al contrario, il confine della zona rossa è stato rotto, cioè l'inversione al rialzo o la correzione a questo livello d'onda è confermata.
  8. La conferma o la cancellazione della correzione o dell'inversione al rialzo sarà un rimbalzo o un breakout del blocco dall'iniziale e dalla linea di riferimento dei dati Pitchfork di Andrews.

CONCLUSIONE:
Considerando una certa incertezza - fuori dai commerci fino ad un breakout o rimbalzo dal blocco dalla linea iniziale e di riferimento dei dati Pitchfork di Andrews del livello dell'onda Minuette .

Una caduta a 1670 è garantita. Su un normale macd
 
Vladimir Baskakov:
La caduta a 1670 è garantita. Su un normale macd

Garantito è troppo sicuro, applicherei il termine abbastanza possibile :)

 
VVT:

Garantito è una parola troppo sicura, io userei il termine abbastanza possibile :)

Sei sicuramente Helen o Helen (Cervo)?

