ORO, Gold e XAUUSD - pagina 83
GVZ Indice della paura dell'oro
Corto una quota di una società mineraria d'oro (NEM), è probabile che anche l'oro scenda
vendere transazione in oro
Il risultato dell'accordo sull'oro
Risultato dell'affare dell'oro
Rapporto oro/argento - grafico storico di 100 anni
Usa la funzione interna di collegamento dei grafici online dall'editor:
Ho provato, ma non ha funzionato - non è modificabile.
È possibile marcare un grafico e postarlo con il markup?
Non ancora, ma abbiamo intenzione di farlo non appena il nuovo terminale web e la sezione delle citazioni saranno completati.