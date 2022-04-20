ORO, Gold e XAUUSD - pagina 21
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non faccio trading con gli stop.
Cosa faresti allora se il prezzo sfondasse 1430?
Allora cosa faresti se il prezzo sfondasse i 1430?
Nella mia metodologia di trading dell'oro, non c'è mai stato un "se".
Un rimbalzo dal livello giornaliero:
Ripartizione del livello giornaliero:
E sono in pantaloncini da venerdì.
Anch'io )))
Anch'io )))
Da cosa siete guidati?
A quanto pare, è un metallo prezioso e nessuno lo vuole. Infatti, è una merce che non si deteriora, per la quale ci sono state continue guerre nel Medioevo, per la quale si uccideva allora e si uccide tuttora, era ed è l'unità di misura della contabilità. Vendere oro per scopi speculativi può essere solo a breve termine con poco profitto e un rapido guadagno quando scende. In questo momento è sottovalutato.
Beh, questo è solo lirismo, non una chiamata all'azione.
Qual è la sua strategia?
Buongiorno. Sto lavorando alla mia strategia. Lo descriverò più dettagliatamente in serata. Devo scappare. Buona giornata.
A quanto pare, è un metallo prezioso e nessuno lo vuole. Infatti, è una merce che non si deteriora, per la quale ci sono state continue guerre nel Medioevo, per la quale si uccideva allora e si uccide tuttora, era ed è l'unità di misura della contabilità. Vendere oro per scopi speculativi può essere solo a breve termine con poco profitto e un rapido guadagno quando scende. In questo momento è sottovalutato.
Beh, questo è solo lirismo, non una chiamata all'azione.
Se l'oro è sottovalutato, che dire del platino? È sempre stato valutato al di sopra dell'oro e ora è tre volte meno caro.