prostotrader:

Non faccio trading con gli stop.

Cosa faresti allora se il prezzo sfondasse 1430?

 
Alexey Kozitsyn:

Nella mia metodologia di trading dell'oro, non c'è mai stato un "se".

 

Un rimbalzo dal livello giornaliero:


 

Ripartizione del livello giornaliero:


 
E sono in pantaloncini da venerdì
 
Mikhail Simakov:
Anch'io )))


 
Александр:

Da cosa siete guidati?
 
Mikhail Simakov:
A quanto pare, è un metallo prezioso e nessuno lo vuole. Infatti, è una merce che non si deteriora, per la quale ci sono state continue guerre nel Medioevo, per la quale si uccideva allora e si uccide tuttora, era ed è l'unità di misura della contabilità. Vendere oro per scopi speculativi può essere solo a breve termine con poco profitto e un rapido guadagno quando scende. In questo momento è sottovalutato.

Beh, questo è solo lirismo, non una chiamata all'azione.

 
Mikhail Simakov:
Buongiorno. Sto lavorando alla mia strategia. Lo descriverò più dettagliatamente in serata. Devo scappare. Buona giornata.

 
Vitaly Muzichenko:

Se l'oro è sottovalutato, che dire del platino? È sempre stato valutato al di sopra dell'oro e ora è tre volte meno caro.

