ORO, Gold e XAUUSD - pagina 79

Nuovo commento
[Eliminato]  
SanAlex: 2021.03.22 07:33      RU

Sembra che l'oro si sia fatto strada verso il basso e ora punta a 1928,59

XAUUSDDaily_1928.59__1

Non è passato molto tempo e l'obiettivo (1917.95) è sempre più vicino

XAUUSDDaily

 

XAUUSD_Daily.

C'è un'onda correttiva verso l'alto. Ma la tendenza è al ribasso. La linea rossa è il limite superiore del canale discendente del livello superiore.

XAUUSD_Daily_05

 

Barre settimanali

[Eliminato]  

entro la fine dell'estate - sentire il prezzo di 2095,61

XAUUSDDaily 2095,61

 



Sul diamante d'oro! Decollerà!

 
SanAlex:

prima della fine dell'estate - sentire il prezzo di 2095,61


comprare?

 

La situazione

La situazione

 
Mikhail Simakov:

comprare?

Con una possibile inversione del dollaro, mmm

[Eliminato]  
Mikhail Simakov:

comprare?

Comprare - il più vicino possibile a 1841,08 e da lì a 2095,61 come obiettivo

XAUUSDSettimanale 1841,08

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

al momento - puntando a 1903.00

XAUUSDH1 1903.00

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

mentre si precipitava - ha deciso di andare direttamente a 1903.00 oggi.

XAUUSDH2xxx


 

Analisi su H3 :

La tendenza, ovviamente, è verso l'alto...

Ma in questo momento - pullback.

Soluzione ottimale - fuori dal mercato per ora... Aspettare che TUTTI gli indicatori girino in una direzione, anche sul grafico a 1 ora...

1...727374757677787980818283848586...100
Nuovo commento