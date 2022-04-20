ORO, Gold e XAUUSD - pagina 79
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sembra che l'oro si sia fatto strada verso il basso e ora punta a 1928,59
Non è passato molto tempo e l'obiettivo (1917.95) è sempre più vicino
XAUUSD_Daily.
C'è un'onda correttiva verso l'alto. Ma la tendenza è al ribasso. La linea rossa è il limite superiore del canale discendente del livello superiore.
Barre settimanali
entro la fine dell'estate - sentire il prezzo di 2095,61
Sul diamante d'oro! Decollerà!
prima della fine dell'estate - sentire il prezzo di 2095,61
comprare?
La situazione
comprare?
Con una possibile inversione del dollaro, mmm
comprare?
Comprare - il più vicino possibile a 1841,08 e da lì a 2095,61 come obiettivo
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
al momento - puntando a 1903.00
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
mentre si precipitava - ha deciso di andare direttamente a 1903.00 oggi.
Analisi su H3 :
La tendenza, ovviamente, è verso l'alto...
Ma in questo momento - pullback.
Soluzione ottimale - fuori dal mercato per ora... Aspettare che TUTTI gli indicatori girino in una direzione, anche sul grafico a 1 ora...