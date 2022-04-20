ORO, Gold e XAUUSD - pagina 74

Chi ha avuto un picco nell'oro e a quale livello?

C'è qualcosa di strano


 
non lo era, ma questo non è un indicatore.

E per quanto riguarda la stranezza vale la pena guardare XAUAUD, non è davvero (per niente) croce. E guarda le notizie da Sydney.

Fuori dal culo - bisogna cambiare urgentemente tattica.

XAUUSDM15

File:
XAUUSDM30.png  52 kb
 
Sì, anche, tagliare i pescherecci e andare in pareggio... ed è come un'onda 3 verso il basso, stessa cosa sull'argento, sono lì in piedi... sembra meno cauzione e più profitto...

Sì, anche, tagliare i pescherecci e andare in pareggio... Beh, un po' come la terza onda verso il basso ha funzionato, la stessa cosa sull'argento, sono lì... come meno cauzione e più profitto...


Argento e oro devono comprare
 

Anche il bitcoin si è ripreso bene... forse il prossimo disco mostrerà...

pipistrello idiota

 

L'oro su H4 non è chiaro sulla chiusura delle barre. I bar possono essere diversi nei diversi fusi orari, ma l'essenza è la stessa. Stato d'animo poco chiaro dei giocatori.

XAUUSD_4.

 
Il canadese ha messo tutto in attesa............... un'altra manipolazione per rafforzare il dollaro... Sì, chi lo sa che succederà - stanno facendo miliardi in profitti....
 

L'umore incomprensibile dei giocatori.


Qualunque sia l'umore dei "giocatori", il prezzo FA TUTTO: notizie fondamentali, speculazione, forza maggiore, tassi incrociati, ecc. ecc.


Un'inversione di coppia DEVE essere DIFFUSA da FATTI - da inversioni di indicatori...


Se gli indicatori sono stupidi, è un tuo problema - cerca degli indicatori normali..., o, meglio ancora, sviluppali tu stesso...

Chiunque faccia trading sugli indicatori perde, perché essi mostrano ciò che è stato
