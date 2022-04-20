ORO, Gold e XAUUSD - pagina 47

VVT:

Dove rimbalzerà l'oro secondo il vostro metodo?

Il livello di supporto più vicino è 1800, il più forte è 1720. Guarderemo lì.

 
Алексей Тарабанов:

Il livello di supporto più vicino è 1800, il più forte è 1720. Guarderemo lì.

Quindi c'è ancora un po' di movimento e un rimbalzo domani, vedremo

 
VVT:

Quindi c'è ancora un piccolo movimento e un rimbalzo domani, vedremo.

Quando raggiungiamo i 1800, cominciamo a indovinare se ci piace o no. Non più tardi del 1720 decidiamo se lo fa o non lo fa.

 
Chi dice che sarà domani? Probabilmente sì, ma non necessariamente.
 

Qui l'oro si è avvicinato alle zone di supporto calcolate in uno dei due scenari d'onda:


  1. Rinnovo del minimo locale come un top d'onda-(a) Minuette.
  2. L'area di intersezione della linea di segnale finale della forca di Andrews correttiva del livello dell'onda senior Minute e il canale di incertezza della forca di Andrews verso il basso dal livello dell'onda Minuette.
  3. La linea di segnale finale della Pitchfork di Andrews del livello d'onda inferiore SubMinuette.
  4. E c'è anche un segnale proveniente dal livello dell'onda minore senior.

Il prezzo è tornato alla linea di segnale terminale:

In generale, ci sono abbastanza segnali per chiudere le vendite.
Non ci sono ancora segnali per aprire l'acquisto.
Io stesso sono fuori dal commercio fino a lunedì, ho sepolto le vendite.

Igor Bebeshin:

Questa è la matematica!!! e come si fa a non avere le vertigini con queste immagini. - Di nuovo, non capisco dove andrà la coppia?

--------------------------

Ci sono indicatori che fanno tutti i calcoli.

Vedo che la coppia sta scendendo - ma vicino a un livello che può cambiare tutto (lettera P - se il prezzo sale, possiamo comprarlo)

SanAlex:

Questa è la matematica!!! e come si fa a non avere le vertigini da queste immagini. - Non capisco dove andrà la coppia?

Può salire o scendere)))) o scendere)))) come qualsiasi analista forex prognostico))))

 
Igor Bebeshin:

Non siete confusi dal modello evidente di 3 (anche 4) indiani? Il supporto c'è, sono d'accordo, ma sarà presto sfondato. Fino al 1800, forse fino al 1720. Da qualche parte lì è possibile comprare.

 
Алексей Тарабанов:

Il modello esplicito di 3 (anche 4) indiani non confonde? Il supporto c'è, sono d'accordo, ma chiaramente sarà rotto presto. Giù a 1800, forse a 1720. Da qualche parte lì è possibile comprare.

Francamente, non lavoro con i modelli, li ho testati per tre anni, ma da 12 anni non mi avvicino a loro.
Non che io sia contro di loro, solo che non ne ho bisogno.
I pattern nella sua maggioranza fissano ciò che è già accaduto, cioè sono solo un segnale di conferma. Non danno una previsione né in termini di prezzo, né in termini di tempo nel futuro.
Preferisco lavorare con il sistema dell'indicazione proattiva.

Per quanto riguarda la svolta - forse!
Ma per me il segnale è smettere di vendere, cosa che ho fatto.
Se lunedì ci sarà un segnale per andare oltre, continuerò a vendere. Se non c'è nessun segnale - non sono ancora sul mercato, non sto tirando a indovinare.

 
Igor Bebeshin:

Onestamente, non ho lavorato su modelli per tre anni, ma non mi sono avvicinato a loro per circa 12 anni.
Non è che io sia contro di loro, è solo che non ne ho bisogno.
I pattern nella loro maggioranza fissano ciò che è già accaduto, cioè sono solo un segnale di conferma. Non danno una previsione né in termini di prezzo, né in termini di tempo nel futuro.
Preferisco lavorare con il sistema dell'indicazione proattiva.

Per quanto riguarda la svolta - forse!
Ma per me il segnale è smettere di vendere, cosa che ho fatto.
Se lunedì ci sarà un segnale per andare oltre, continuerò a vendere. Se no, non sono ancora sul mercato.

Saggio

