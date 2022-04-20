ORO, Gold e XAUUSD - pagina 82

Maxim Kuznetsov:

È qui che si svolge il concorso delle "foto divertenti"? :-)



opinione personale - correzione al 1880. Come va oltre dipende da come e quanto veloce va la correzione. E in generale la tendenza è al ribasso (generale "overshoot" in alto).

è un peccato che gli obiettivi siano oltre i limiti della MM (in grigio sull'immagine)

senza una correzione, subito, ma non credetemi

come se il fondo fosse stato sentito - ora possiamo prepararci per il top

XAUUSDDaily

i primi tentativi - i primi movimenti

XAUUSDH2


 
Criceti :-))) Scusa ))))
Ilya Vasenin:
Criceti :-))) Scusa ))))

Cosa c'è nei criceti? -Non faccio trading, per esempio, ma sto imparando a capire gli indicatori e le previsioni.

E gli indicatori ci hanno avvertito dove andrà il movimento - e come possiamo vedere, non ci hanno ingannato.

XAUUSDH2 000P

 
Cosa pensano i Guras dell'oro? Comprare in anticipo?
 
diman1982:
Cosa pensano i Guras dell'oro? Comprare in anticipo?
Penso che dovremmo vendere.
Ragazzi, ditemi, a parte Vova Iretzky, qualcuno crede che sia possibile fare soldi sul Forex?
SanAlex:

come se il fondo fosse stato sentito - ora possiamo prepararci per il top

i primi tentativi - i primi movimenti


È ancora troppo presto per parlare di top - Sì e il grafico dell'indicatore giornaliero punta verso il basso. XAUUSDDaily 1674.21

XAUUSDaily 1674.21

 
Mikhail Simakov:
Penso che dovremmo vendere

Analisi:

Lo stato attuale è tendente al ribasso (tutti gli indicatori sono al ribasso)... ma chiaramente visibile sezione orizzontale - piatto...

In una condizione piatta, il trend può invertirsi in qualsiasi momento, o il movimento al ribasso può continuare.

L'opzione migliore - rimanere fuori dal mercato per ora... Aspettare un forte movimento verso il basso o un'inversione di tutti gli indicatori verso l'alto...

 
comprare
