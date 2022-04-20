ORO, Gold e XAUUSD - pagina 82
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È qui che si svolge il concorso delle "foto divertenti"? :-)
opinione personale - correzione al 1880. Come va oltre dipende da come e quanto veloce va la correzione. E in generale la tendenza è al ribasso (generale "overshoot" in alto).
è un peccato che gli obiettivi siano oltre i limiti della MM (in grigio sull'immagine)
senza una correzione, subito, ma non credetemi
come se il fondo fosse stato sentito - ora possiamo prepararci per il top
i primi tentativi - i primi movimenti
Criceti :-))) Scusa ))))
Cosa c'è nei criceti? -Non faccio trading, per esempio, ma sto imparando a capire gli indicatori e le previsioni.
E gli indicatori ci hanno avvertito dove andrà il movimento - e come possiamo vedere, non ci hanno ingannato.
Cosa pensano i Guras dell'oro? Comprare in anticipo?
come se il fondo fosse stato sentito - ora possiamo prepararci per il top
i primi tentativi - i primi movimenti
È ancora troppo presto per parlare di top - Sì e il grafico dell'indicatore giornaliero punta verso il basso. XAUUSDDaily 1674.21
Penso che dovremmo vendere
Analisi:
Lo stato attuale è tendente al ribasso (tutti gli indicatori sono al ribasso)... ma chiaramente visibile sezione orizzontale - piatto...
In una condizione piatta, il trend può invertirsi in qualsiasi momento, o il movimento al ribasso può continuare.
L'opzione migliore - rimanere fuori dal mercato per ora... Aspettare un forte movimento verso il basso o un'inversione di tutti gli indicatori verso l'alto...