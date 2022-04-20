ORO, Gold e XAUUSD - pagina 89

Nuovo commento
 

Le azioni del minatore d'oro NEM hanno fatto bene con l'oro oggi


 

L'affare XAUEUR


 

Barrick Gold Corporation è una società mineraria canadese e uno dei principali produttori d'oro del mondo ORO


 
mixail789 mixajlof #:

Barrick Gold Corporation è una società mineraria canadese e uno dei principali produttori d'oro del mondo ORO


Vedo che sei un cercatore d'oro).
 
diman1982 #:
Vedo che sei un cercatore d'oro).

Un po')

 
Dove andiamo da qui?
 

Il punto principale per un trader è quando essere sul mercato e quando fissare una posizione e rimanere fuori dal mercato...?

E questi momenti ogni commerciante li decide da solo!


[Eliminato]  

XAU\USD-H4 obiettivo 1872,23

XAUUSDH4 1872.23

 

Accordo sulle azioni AU AngloGold Ashanti è la terza società mineraria più grande del Sudafrica, dietro Barrick Gold e Newmont Mining


 
Vitaly Muzichenko #:
Dove andiamo da qui?

Con un'alta probabilità finora verso l'alto.

1...828384858687888990919293949596...100
Nuovo commento