Igor Makanu:

è una formula da wikipedia, l'indice del dollaro è ricalcolato ogni anno, devi cercare su google "markit_iboxxfx_index", su ihsmarkit.com - fanno analisi dell'utilizzo della valuta globale, qui per il 2019

FXUSD EUR 41,55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15,76%

FXUSD GBP 8,69%

FXUSD CHF 5,27%

cioè calcolo DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)

Non ho trovato nessuna informazione sul primo moltiplicatore, ho allegato i dati per anni. Utilizzando queste tabelle è possibile formare un indice per qualsiasi valuta, ma, imho, questi sono tutti dati fondamentali e non sono adatti al trading

al momento, se calcolate l'indice usando i vostri pesi, l'indice Bx dovrebbe essere uguale a 1,170303

in realtà, DXY = 98,24

e sui "vecchi" tassi il calcolo è 0,9824

 
Vladimir Kononenko:

attualmente, se calcolate l'indice usando i vostri pesi, l'indice quid dovrebbe essere = 1,170303

in realtà, DXY = 98,24

e secondo le "vecchie" quote il calcolo è 0,9824.

Purtroppo non ho inventato il dollar index, in teoria mostra il fatturato in dollari per l'anno precedente, e il terminale o i siti citati contano il dollar index dall'articolo Wiki di cui sono a conoscenza

Quindi devi decidere se hai bisogno di basarti su dati reali - ho esposto i materiali di riferimento, o se hai bisogno di ripetere una formula

Ma il dollar index è una tendenza globale, non mostra la situazione attuale, sto cercando il TS intraday, non è necessario per l'intraday, imho

 
È ora di comprare?
 
Mikhail Simakov:
È ora di comprare?
OK, Venduto!
 
Sergey Chalyshev:
OK, Venduto!

e ora è il momento? )

 
Mikhail Simakov:

e ora è il momento? )


Comprato a 1495, aspettandosi 1525

 
prostotrader:


Comprato a 1495, aspettandosi 1525

Non ricordo chi l'ha detto: "Hai bisogno dei bassi per romperli".

 
Mikhail Simakov:

Non ricordo chi l'ha detto: "hai bisogno di minimi per attraversarli"

E gli alti?)
 
Mikhail Simakov:

Non ricordo chi l'ha detto: "I bassi sono lì per sfondare".

Mi piace di più: "ciò che vale molto oggi potrebbe valere ancora di più domani" (credo sia stato Buffett)

