denis.eremin:

Non ci sono stati forti rally da parte delle aziende farmaceutiche ieri - sono state su per un po', dall'estate.

Pfizer è salito dell'8,7% e BioNtech del 9,8% rispetto a lunedì.

E le catene di cinema sono in forte crescita -AMC Entertainment è in crescita del 44% e Cinemark del 35%.

Molto ottimista su un vaccino che non ha ancora iniziato la produzione, molto può ancora cambiare

 
Il vaccino è stato testato in uno studio di fase III con più di 30.000 volontari.

Pfizer prevede di rilasciare 50 milioni di dosi entro la fine di quest'anno - in un mese

 
Nessun altro sembra voler vendere)
Ho comprato a 1865, prendi 1950.
 
Vladimir Baskakov:
Ho comprato a 1.865, prendi 1.950.

Dov'è la fermata? Qual è il rischio? L'intero deposito?

A cosa ti serve, andiamo a 20 pips, metterò boo
 
chiedendosi quale sia il rischio/profitto della transazione

Lascio 30-40 pip di fondi liberi
 

L'oro è bloccato vicino al livello dello specchio


 

A quanto pare qualcuno sta facendo acquisti?

