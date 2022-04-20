ORO, Gold e XAUUSD - pagina 60
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non ci sono stati forti rally da parte delle aziende farmaceutiche ieri - sono state su per un po', dall'estate.
Pfizer è salito dell'8,7% e BioNtech del 9,8% rispetto a lunedì.
E le catene di cinema sono in forte crescita -AMC Entertainment è in crescita del 44% e Cinemark del 35%.
Molto ottimista su un vaccino che non ha ancora iniziato la produzione, molto può ancora cambiare
Molto ottimista sul vaccino, che non ha ancora iniziato la produzione, molto può ancora cambiare
Il vaccino è stato testato in uno studio di fase III con più di 30.000 volontari.
Pfizer prevede di rilasciare 50 milioni di dosi entro la fine di quest'anno - in un mese
Sembra che nessun altro voglia vendere)
Ho comprato a 1.865, prendi 1.950.
Dov'è la fermata? Qual è il rischio? L'intero deposito?
Dov'è la fermata? Qual è il rischio? L'intero deposito?
A cosa ti serve, muovi 20 pips di distanza, metterò boo
chiedendosi quale sia il rischio/profitto della transazione
chiedendosi quale sia il rischio/profitto della transazione
L'oro è bloccato vicino al livello dello specchio
A quanto pare qualcuno sta facendo acquisti?