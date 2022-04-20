ORO, Gold e XAUUSD - pagina 24

C'è una carenza di lingotti e monete d'oro negli Stati Uniti, a causa della pandemia di coronavirus, i commercianti hanno venduto o temporaneamente chiuso,il Wall Street Journal ha riportato venerdì.
Si nota che gli investitori e i banchieri si sono persino rivolti al Canada per chiedere aiuto.
"I commercianti hanno venduto o chiuso temporaneamente. Il Credit Suisse Group AG, che conia i propri lingotti dal 1856, questa settimana ha detto ai clienti di non chiedere nemmeno. I banchieri di Londra stanno affittando aerei privati o cercando di trovare aerei da carico militari per portare i loro lingotti alle borse di New York", dice l'articolo.
In uno sviluppo correlato, le richieste di aumento della produzione di lingotti d'oro hanno colpito la Royal Canadian Mint. Il metallo prezioso è stato chiesto di essere inviato a New York, ha aggiunto la pubblicazione.
Il prezzo dei futures sull'oro negli Stati Uniti è salito in mezzo a una carenza del metallo prezioso. Erano in aumento del 9%.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

Ciao a tutti. Cosa ne pensate?


 

Chiuso l'affare in fretta e furia

Александр:

Ha chiuso l'affare in un baleno.

Chiuso per niente - strascico per cosa? Molto probabilmente oggi toccherà i 1735

XAUUSDH2

Alexsandr San:

Chiuso per niente - strascico per cosa? Probabilmente tocca i 1735 oggi.


QUINDI STA PUNTANDO QUI.

XAUUSDH2

 

Non lavoro con una rete a strascico!

Alexsandr San:

QUINDI STA PUNTANDO DA QUESTA PARTE.


Mi sono sbagliato sulla direzione.

XAUUSDH2

 
+
Molto tempo fa ho disegnato le linee - vedo, è proprio come un puntatore

XAUUSDH2

 

E sono uscito presto e probabilmente sono rientrato presto. Ma comunque, nessun danno.


