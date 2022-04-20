ORO, Gold e XAUUSD - pagina 99

Serqey Nikitin #:

Allora dov'è il tuo "miliardo e mezzo" sullo "specchio" reale...?

Un gioco da ragazzi - pantaloni sulle cinghie!...!

Ho scritto che stavo facendo il debug di un EA.

Ma hai detto che la demo è uno specchio :) di quella reale.

Se non vuoi sbattere il naso a tutti. Non hai alcun desiderio di sbattere il naso a tutti, ma è più come se non avessi alcuna possibilità.

In questo caso, il problema è che non si vuole rovinare il naso a tutti, o meglio non è possibile.

 
Yuriy Zaytsev #:

per zittire tutti :) incluso me


Puoi combattere quanto vuoi... - Non sono né interessato né a disagio...

L'esempio è mostrato per lo sviluppo generale dei giovani commercianti, per identificare un possibile obiettivo a cui tendere...

Si può aspirare o meno a...

 
Serqey Nikitin #:

Puoi combattere quanto vuoi... - Non mi interessa o non mi interessa...

L'esempio è mostrato per lo sviluppo generale dei giovani commercianti, per indicare un possibile obiettivo a cui tendere...

Si può aspirare o meno a...

Capisco - quindi ho perso...

 
Yuriy Zaytsev #:

Capisco - quindi sei fuori...

Sei ingenuo, vero?

Pensi davvero di poter mostrare il tuo vero conto davanti a ogni "ceppo"...?

 

Secondo gli ultimi eventi, quando hanno deciso di comprare con rubli e il rublo è stato ancorato al prezzo dell'oro, sembra che l'oro camminerà in un piccolo corridoio.

Tali rally selvaggi sono improbabili, possiamo comprare alla caduta più vicina e vendere al rialzo più vicino, e la mediazione aiuta.

Guarderò, ma questo è molto probabilmente il bene più piatto per il tempo più vicino.

 
Vitaly Muzichenko #:

apparentemente l'oro camminerà in un piccolo corridoio.


Sì, il canale è tracciabile...

Ma per evitare di ottenere un falso segnale (violazione del canale), è meglio usare qualche indicatore di tendenza VELOCE in combinazione con il canale...


 

Ciao!

Domanda - quali previsioni sull'oro per la settimana darete ai signori?

Ho urgente bisogno di una previsione più accurata.

 

Analisi dell'oro:

L'attuale condizione del mercato tende al rialzo.

Prospettive - continuazione della tendenza al rialzo.

L'obiettivo è il limite superiore del canale (2010)... ma bisogna guardare il mercato...

Le previsioni a lungo termine non sono una buona cosa!

 

Ciao!

secondo il tuo indicatore c'è una divergenza.

Cioè ha venduto oro. ))

 
Alexander Ivanov #:

Ciao!

secondo il tuo indicatore c'è una divergenza.

Cioè ha venduto oro. ))

Secondo il MIO indicatore: il valore più tende al rialzo, il valore meno tende al ribasso...
