ORO, Gold e XAUUSD - pagina 99
Allora dov'è il tuo "miliardo e mezzo" sullo "specchio" reale...?
Un gioco da ragazzi - pantaloni sulle cinghie!...!
Ho scritto che stavo facendo il debug di un EA.
Ma hai detto che la demo è uno specchio :) di quella reale.
Se non vuoi sbattere il naso a tutti. Non hai alcun desiderio di sbattere il naso a tutti, ma è più come se non avessi alcuna possibilità.
In questo caso, il problema è che non si vuole rovinare il naso a tutti, o meglio non è possibile.
per zittire tutti :) incluso me
Puoi combattere quanto vuoi... - Non sono né interessato né a disagio...
L'esempio è mostrato per lo sviluppo generale dei giovani commercianti, per identificare un possibile obiettivo a cui tendere...
Si può aspirare o meno a...
Capisco - quindi ho perso...
Capisco - quindi sei fuori...
Sei ingenuo, vero?
Pensi davvero di poter mostrare il tuo vero conto davanti a ogni "ceppo"...?
Secondo gli ultimi eventi, quando hanno deciso di comprare con rubli e il rublo è stato ancorato al prezzo dell'oro, sembra che l'oro camminerà in un piccolo corridoio.
Tali rally selvaggi sono improbabili, possiamo comprare alla caduta più vicina e vendere al rialzo più vicino, e la mediazione aiuta.
Guarderò, ma questo è molto probabilmente il bene più piatto per il tempo più vicino.
apparentemente l'oro camminerà in un piccolo corridoio.
Sì, il canale è tracciabile...
Ma per evitare di ottenere un falso segnale (violazione del canale), è meglio usare qualche indicatore di tendenza VELOCE in combinazione con il canale...
Ciao!
Domanda - quali previsioni sull'oro per la settimana darete ai signori?
Ho urgente bisogno di una previsione più accurata.
Analisi dell'oro:
L'attuale condizione del mercato tende al rialzo.
Prospettive - continuazione della tendenza al rialzo.
L'obiettivo è il limite superiore del canale (2010)... ma bisogna guardare il mercato...
Le previsioni a lungo termine non sono una buona cosa!
Ciao!
secondo il tuo indicatore c'è una divergenza.
Cioè ha venduto oro. ))
Ciao!
secondo il tuo indicatore c'è una divergenza.
Cioè ha venduto oro. ))