ORO, Gold e XAUUSD - pagina 59
ha rotto la tendenza al rialzo, anche se è sceso saldamente
È stato annunciato un vaccino contro il coronavirus. Superata con successo la terza fase delle prove - efficacia superiore al 90%.
Gli investitori si preparano a un'impennata in tutti i mercati
Il salto è già iniziato. Che beni di protezione, tutti sono in azioni! Guarda gli indici.
Effetto Biden + notizie come scusa. Viva l'inflazione di una nuova bolla!
Dato che la bolla non è più molto nuova, penso che ci vorrà mezzo anno prima che scoppi, forse un anno.
Sull'argomento: l'oro, a mio parere, a cadere, penzoloni, a 1800. Probabilmente al 1700-1720. E poi...
Siete sicuri che sta salendo?
Questa non è la domanda giusta, perché prima dobbiamo decidere come definire la tendenza. Se con Extremum, allora la tendenza c'era, se con qualsiasi altro metodo, allora è un discorso diverso
La domanda è corretta. Hai detto con fiducia che la tendenza era al rialzo, ora hai iniziato, se, qualunque cosa...
Scusa, errore mio.
Sulla scia della notizia della cura dei covidi, qualcuno ha venduto pesantemente l'oro e ha comprato azioni farmaceutiche.
E il covid ha appena iniziato la sua attività distruttiva, quindi l'industria andrà in profondità. Il denaro vuoto sarà gettato e l'oro salirà.
Non ci sono stati forti rally sulle società farmaceutiche ieri - sono state su per molto tempo, dall'estate.
Pfizer è salito dell'8,7% e BioNtech del 9,8% rispetto a lunedì.
Ma le catene di cinema sono in forte crescita -AMC Entertainment è salito del 44% e Cinemark del 35%.
L'oro è stato venduto e il denaro deve ancora essere ridistribuito. Ci sono molte aree di applicazione su tali notizie. La vendita era in primo piano in quella che sarebbe stata una vendita tempestiva.