ha rotto la tendenza al rialzo, anche se è sceso saldamente

Sei sicuro che sia una tendenza in aumento?
 
denis.eremin:

È stato annunciato un vaccino contro il coronavirus. Superata con successo la terza fase delle prove - efficacia superiore al 90%.

Gli investitori si preparano a un'impennata in tutti i mercati

Il salto è già iniziato. Che beni di protezione, tutti sono in azioni! Guarda gli indici.

Effetto Biden + notizie come scusa. Viva l'inflazione di una nuova bolla!

Dato che la bolla non è più molto nuova, penso che ci vorrà mezzo anno prima che scoppi, forse un anno.

Sull'argomento: l'oro, a mio parere, a cadere, penzoloni, a 1800. Probabilmente al 1700-1720. E poi...

 
Vladimir Baskakov:
Siete sicuri che sta salendo?

Questa non è la domanda giusta, perché prima dobbiamo decidere come definire la tendenza. Se con Extremum, allora la tendenza c'era, se con qualsiasi altro metodo, allora è un discorso diverso

La domanda è corretta. Hai detto con fiducia che la tendenza è ascendente, ora hai iniziato, se, come vuoi...

 
Dipende da quale periodo considerare; 2 secoli in ascesa, 2 mesi in discesa, 2 minuti in ascesa, di cosa si tratta? )
 
Scusa, errore mio.

 

Sulla scia della notizia della cura dei covidi, qualcuno ha venduto pesantemente l'oro e ha comprato azioni farmaceutiche.

E il covid ha appena iniziato la sua attività distruttiva, quindi l'industria andrà in profondità. Il denaro vuoto sarà gettato e l'oro salirà.

 
Non ci sono stati forti rally sulle società farmaceutiche ieri - sono state su per molto tempo, dall'estate.

Pfizer è salito dell'8,7% e BioNtech del 9,8% rispetto a lunedì.

Ma le catene di cinema sono in forte crescita -AMC Entertainment è salito del 44% e Cinemark del 35%.

 
L'oro è stato venduto e il denaro deve ancora essere ridistribuito. Ci sono molte aree di applicazione su tali notizie. La vendita era in primo piano in quella che sarebbe stata una vendita tempestiva.

