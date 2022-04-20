ORO, Gold e XAUUSD - pagina 88

mixail789 mixajlof #:

Offerta su XAUAUD


Futures dell'oro anche in acquisto dalla scorsa settimana - voglio anche puntare a circa lo stesso posto

anche se l'ingresso non è così bello - un po' più alto
 

L'accordo azionario NEM è una società di estrazione dell'oro


 
Yuriy Zaytsev #:

Nei futures dell'oro sono anche in acquisto dalla scorsa settimana - voglio anche puntare a circa lo stesso posto

Ma non è bello come questo, solo più alto.

Sono in rialzo sui futures e anche sul xauusd a 1794,00

 
mixail789 mixajlof #:

Sono sui futures e anche xauusd è salito a 1794,00

Mi chiedo quali siano i fondamentali, c'è un segnale da ciò che è salito?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Qualcuno ha detto qualcosa - qualcuno ha fatto qualcosa nel mondo?

prostotrader:

Ciao!

Vale la pena comprare oro a 1130?

XAU\USD-H1 Sta comprando e quindi rimbalzando a circa 1810,00 --- beh, puntando a 1840,40

XAUUSDH1 1840.40

 
Yuriy Zaytsev #:

Mi chiedo quali siano i fondamentali, c'è un segnale per cui è salito?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35

Qualcuno ha detto qualcosa - qualcuno ha fatto qualcosa nel mondo?

Credo che salga prima dell'inflazione.

 

Affare su GDX-ETF Il fondo investe in azioni di società che operano nei settori delle materie prime, dei metalli, dell'oro e dell'argento.


 

L'affare XAUGBP


XAU\USD-H4 è probabile che rimbalzi a 1820.00. Troppo presto per una corsa. - 1831.14 tiene il prezzo in alto per ora, non appena il prezzo scende più in basso, un rimbalzo verso il basso può essere considerato.

XAUUSDH4 1820.00

Se il prezzo rimane basso e il mercato sta per entrare, il prezzo può scendere a 1831 ,14, in modo da evitare un pullback con basse perdite.

In generale, il prezzo a 1831,14 sta per iniziare una danza, e chi ha il coraggio - in breve, è una truffa.

Schermata 2022-02-10 103449

