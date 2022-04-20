ORO, Gold e XAUUSD - pagina 88
Offerta su XAUAUD
Futures dell'oro anche in acquisto dalla scorsa settimana - voglio anche puntare a circa lo stesso postoanche se l'ingresso non è così bello - un po' più alto
L'accordo azionario NEM è una società di estrazione dell'oro
Nei futures dell'oro sono anche in acquisto dalla scorsa settimana - voglio anche puntare a circa lo stesso postoMa non è bello come questo, solo più alto.
Sono in rialzo sui futures e anche sul xauusd a 1794,00
Sono sui futures e anche xauusd è salito a 1794,00
Mi chiedo quali siano i fondamentali, c'è un segnale da ciò che è salito?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Qualcuno ha detto qualcosa - qualcuno ha fatto qualcosa nel mondo?
Ciao!
Vale la pena comprare oro a 1130?
XAU\USD-H1 Sta comprando e quindi rimbalzando a circa 1810,00 --- beh, puntando a 1840,40
Mi chiedo quali siano i fondamentali, c'è un segnale per cui è salito?https://www.mql5.com/ru/forum/385255/page35
Qualcuno ha detto qualcosa - qualcuno ha fatto qualcosa nel mondo?
Credo che salga prima dell'inflazione.
Affare su GDX-ETF Il fondo investe in azioni di società che operano nei settori delle materie prime, dei metalli, dell'oro e dell'argento.
L'affare XAUGBP
XAU\USD-H4 è probabile che rimbalzi a 1820.00. Troppo presto per una corsa. - 1831.14 tiene il prezzo in alto per ora, non appena il prezzo scende più in basso, un rimbalzo verso il basso può essere considerato.
Se il prezzo rimane basso e il mercato sta per entrare, il prezzo può scendere a 1831 ,14, in modo da evitare un pullback con basse perdite.
In generale, il prezzo a 1831,14 sta per iniziare una danza, e chi ha il coraggio - in breve, è una truffa.