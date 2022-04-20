ORO, Gold e XAUUSD - pagina 30

SanAlex:

più possibilità di un rialzo al 1987.42

-----------

a 30 minuti a sinistra per sfondare il punto, poi c'è la possibilità di salire

è interessante qui - o su se penetra il punto o giù sembra buono anche

File:
XAUUSDM30x.png  59 kb
XAUUSDM3011.png  62 kb
SanAlex:

è interessante qui - o su se sfonda o giù se sembra buono

Una volta che è rotto, è in movimento - non puoi fermarlo

File:
XAUUSDM30kl.png  60 kb
 
Nikolai Karetnikov:

non una correzione a 21, ma il rilascio dei risultati della riunione della Fed a cui l'oro sta reagendo.

Secondo i risultati non c'è motivo che l'oro scenda, c'è solo motivo che salga

Ci sono ragioni per cui l'oro scende
 
Facile)
 

L'oro continua il suo rally!


 
Oro a corto di tutto!
webgopnik:
Pantaloncini d'oro su tutto!

Mi porti a fare un giro sulla tua barca?

Lo short sarà senza sosta. XAU\USD 1755.71

File:
XAUUSDDaily.png  44 kb
SanAlex:

Mi porti a fare un giro sulla tua barca?

Penso che stiamo andando short, senza sosta. XAU\USD 1755.71.

Sospettoso - non voleva andare direttamente a quel prezzo.

E ora sta risalendo di nuovo, XAU/USD 1990,80.

File:
XAUUSDDaily.png  59 kb
XAUUSDM30.png  44 kb
SanAlex:

e ora di nuovo, vuole risalire XAU/USD 1990.80

Dovrebbe andare a 1990,80 e sembra che lo farà.

File:
XAUUSDH2.png  54 kb
 

Transazione corrente


