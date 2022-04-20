ORO, Gold e XAUUSD - pagina 30
più possibilità di un rialzo al 1987.42
-----------
a 30 minuti a sinistra per sfondare il punto, poi c'è la possibilità di salire
è interessante qui - o su se penetra il punto o giù sembra buono anche
è interessante qui - o su se sfonda o giù se sembra buono
Una volta che è rotto, è in movimento - non puoi fermarlo
non una correzione a 21, ma il rilascio dei risultati della riunione della Fed a cui l'oro sta reagendo.
Secondo i risultati non c'è motivo che l'oro scenda, c'è solo motivo che salga
L'oro continua il suo rally!
Pantaloncini d'oro su tutto!
Mi porti a fare un giro sulla tua barca?
Lo short sarà senza sosta. XAU\USD 1755.71
Mi porti a fare un giro sulla tua barca?
Penso che stiamo andando short, senza sosta. XAU\USD 1755.71.
Sospettoso - non voleva andare direttamente a quel prezzo.
E ora sta risalendo di nuovo, XAU/USD 1990,80.
e ora di nuovo, vuole risalire XAU/USD 1990.80
Dovrebbe andare a 1990,80 e sembra che lo farà.
Transazione corrente