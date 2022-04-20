ORO, Gold e XAUUSD - pagina 77

L'oro cerca di invertire al rialzo - un po' presto, prima a 1765,92

- Anche se può essere che l'inversione sia già iniziata - ma il livello rosa è ancora da conquistare.

XAUUSDH2 1765,92

sembra che abbia deciso oggi a 1791,32

XAUUSDH1 1791,32

 

Analisi:

Condizioneattuale del mercato: tendenza al ribasso, ma per ora si tira indietro - ind. 3 sul lato positivo...

Prospettiva: Fuori dal mercato per ora - aspettando che TUTTI gli indicatori girino in una direzione...

SanAlex:

sembra che oggi abbia deciso di andare a 1791,32


Ci sono stato e ci sono - ecco una cosa brutta, non ho preso la mia linea gialla sotto per portarmi in cima.

XAUUSDH2 90

Posso dire che possiamo comprare da qui e puntare a 1752,81?

XAUUSDH2 1752.81

Non lo capisco! - Perché l'indicatore è sull'altra immagine sopra - i punti non coincidono con questa immagine. Come può essere?

Ora ho capito: tutto corrisponde se si guarda anche il numero del mese.

Ho mancato il mio obiettivo ieri e dovrebbe essere lì oggi.

XAUUSDH2 hhh

 

Secondo me: la strategia deve essere chiara, semplice e non dare falsi segnali...


Apertura di una posizione - con un giro in UNA direzione di TUTTI gli indicatori.

Chiudere una posizione - il giro dell'indicatore più veloce (al momento).


P.S. Inversione dell'indicatore - attraversamento della linea dello zero: valore "+" - la tendenza è in alto, valore "-" - la tendenza è in basso.

Ind. Lo Zig-Zag non è coinvolto nell'analisi.

 
Serqey Nikitin:

Secondo me: la strategia deve essere chiara, semplice e non dare falsi segnali...


Apertura di una posizione - con un giro in UNA direzione di TUTTI gli indicatori.

Chiudere una posizione - il giro dell'indicatore più veloce (al momento).


P.S. Inversione dell'indicatore - attraversamento della linea dello zero: valore "+" - la tendenza è in alto, valore "-" - la tendenza è in basso.

A giudicare dallo screenshot, il 1° indicatore è ridondante. )

 
Ramiz Mavludov:

Dallo screenshot, il 1° indicatore è ridondante. )

1° ind. - Se Zig-Zag, allora all'inizio del topic ho scritto che questo indicatore non prende parte all'analisi, ma solo - un'immagine per il confronto...

Nell'analisi - solo ind. 3, 4, 7...

 
Serqey Nikitin:

1° ind. - Se Zig-Zag, ho scritto all'inizio del thread che questo ind. non fa parte dell'analisi, ma solo un'immagine di confronto...

Nell'analisi - solo ind. 3, 4, 7...

Intendevo dal seminterrato, quello in alto. TD 3_

