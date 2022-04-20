ORO, Gold e XAUUSD - pagina 77
L'oro cerca di invertire al rialzo - un po' presto, prima a 1765,92
- Anche se può essere che l'inversione sia già iniziata - ma il livello rosa è ancora da conquistare.
sembra che abbia deciso oggi a 1791,32
Analisi:
Condizioneattuale del mercato: tendenza al ribasso, ma per ora si tira indietro - ind. 3 sul lato positivo...
Prospettiva: Fuori dal mercato per ora - aspettando che TUTTI gli indicatori girino in una direzione...
sembra che oggi abbia deciso di andare a 1791,32
Ci sono stato e ci sono - ecco una cosa brutta, non ho preso la mia linea gialla sotto per portarmi in cima.
Posso dire che possiamo comprare da qui e puntare a 1752,81?
Non lo capisco! - Perché l'indicatore è sull'altra immagine sopra - i punti non coincidono con questa immagine. Come può essere?
Ora ho capito: tutto corrisponde se si guarda anche il numero del mese.
Posso dire che possiamo comprare da qui e puntare a 1752,81?
Non lo capisco! - Perché l'indicatore è sull'altra immagine sopra - i punti non coincidono con questa immagine. Come può essere?
Ho capito ora - tutto corrisponde. se si guarda anche la data del mese.
Ho mancato il mio obiettivo ieri e dovrebbe essere lì oggi.
Secondo me: la strategia deve essere chiara, semplice e non dare falsi segnali...
Apertura di una posizione - con un giro in UNA direzione di TUTTI gli indicatori.
Chiudere una posizione - il giro dell'indicatore più veloce (al momento).
P.S. Inversione dell'indicatore - attraversamento della linea dello zero: valore "+" - la tendenza è in alto, valore "-" - la tendenza è in basso.
Ind. Lo Zig-Zag non è coinvolto nell'analisi.
A giudicare dallo screenshot, il 1° indicatore è ridondante. )
1° ind. - Se Zig-Zag, allora all'inizio del topic ho scritto che questo indicatore non prende parte all'analisi, ma solo - un'immagine per il confronto...
Nell'analisi - solo ind. 3, 4, 7...
Intendevo dal seminterrato, quello in alto. TD 3_