Mikhail Simakov:

Александр:

È normale fare dei trade perdenti, e il risultato complessivo del trade dovrebbe essere positivo. Ma per fare degli scambi, ci deve essere una ragione di ferro. Per esempio, le statistiche scorrevano sui 3 anni precedenti. Anche se qualcuno ha detto un po' di analitica, bisogna anche controllarla sulla storia, per assicurarsi che sia corretta.

 
tempo di comprare!
 
la corsa all'oro continua?!!!
 
sta crescendo di nuovo - 2000 signori?
 
Ebbene, l'oro non dovrebbe cadere, è il primo bene in tutti i calcoli nel corso dei millenni, che si tratti di incendi o inondazioni - l'oro sopravviverà e resisterà a tutto.

Inoltre, non dimenticate che non è carta, che può essere stampata in qualsiasi quantità in qualsiasi crisi e deprezzarla.

 
Questa è tutta teoria, come fare soldi speculando in oro
 
Lo terrò per un'altra ora e poi lo chiuderò
 
non più, non ci sono livelli storici, quindi dalle inversioni intraday

 
Non c'era nemmeno un livello storico di $1000, poi è apparso e ora è nella storia.

Aspettiamo i 2000 dollari e in 3 anni ci ricordiamo di un prezzo dell'oro così basso.

