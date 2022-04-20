ORO, Gold e XAUUSD - pagina 27
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vendi penne?
Sì
È normale fare dei trade perdenti, e il risultato complessivo del trade dovrebbe essere positivo. Ma per fare degli scambi, ci deve essere una ragione di ferro. Per esempio, le statistiche scorrevano sui 3 anni precedenti. Anche se qualcuno ha detto un po' di analitica, bisogna anche controllarla sulla storia, per assicurarsi che sia corretta.
Sta salendo ancora - 2000 signori?
Ebbene, l'oro non dovrebbe cadere, è il primo bene in tutti i calcoli nel corso dei millenni, che si tratti di incendi o inondazioni - l'oro sopravviverà e resisterà a tutto.
Inoltre, non dimenticate che non è carta, che può essere stampata in qualsiasi quantità in qualsiasi crisi e deprezzarla.
Ebbene, l'oro non dovrebbe cadere, è il primo bene in tutti i calcoli nel corso dei millenni, che si tratti di incendi o inondazioni - l'oro sopravviverà e resisterà a tutto.
Inoltre, non dimenticate che non è carta, che può essere stampata in qualsiasi quantità in qualsiasi crisi e deprezzarla.
di nuovo in aumento - 2000 signori?
non più, non ci sono livelli storici, quindi dalle inversioni intraday
Non più, non ci sono livelli storici, quindi ci sono state inversioni intraday.
Non c'era nemmeno un livello storico di $1000, poi è apparso e ora è nella storia.
Aspettiamo i 2000 dollari e in 3 anni ci ricordiamo di un prezzo dell'oro così basso.