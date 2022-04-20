ORO, Gold e XAUUSD - pagina 66

Djbl:
Chi ha qualche idea sul Black Friday? Guardato anni fa, tutto diverso e nessun grande movimento notato.

era ora che arrivasse, e poi venerdì si vedrà!

XAUUSDSettimanale 1728,56

XAUUSDH2_1728.56.PNG  52 kb
 
SanAlex:

era ora che arrivasse, e poi venerdì si vedrà!


Qual è la curva? Sta costruendo all'interno del giorno su n1?
Djbl:
Qual è la curva? Sta costruendo all'interno del giorno su n1?

La cima probabilmente vuole

XAUUSDH1

 
SanAlex:

La cima probabilmente vuole


Non tanto, intraday, cioè iniziare in quel particolare giorno, alle 5 del mattino come quando iniziano gli australiani, e per il tempo di costruzione. Per esempio 12 mezzogiorno sono 7 candele, un'ora sarebbe probabilmente approssimativa, m15 va bene. Pubblicherò lunedì, se non è troppo disturbo. Grazie per le pelli)
Djbl:
Non tanto, intraday, cioè iniziare in quel particolare giorno, alle 5 del mattino come quando iniziano gli australiani, e per il tempo di costruzione. Per esempio 12 mezzogiorno sono 7 candele, un'ora sarebbe probabilmente approssimativa, m15 va bene. Lo posterò lunedì, se non è troppo disturbo. Grazie per le pelli)

15 minuti

XAUUSDM15.png

 
Lesorub è chiaro e conciso.
Raggiungerà questo punto 1881.81 e poi vedremo
XAUUSDH1_1881.81.png  50 kb
 

Analisi della situazione attuale:


Il trend intraday è al rialzo... (tutti gli indicatori sono in positivo)...

Ma in relazione ai grandi timeframes è un'area piatta (parte orizzontale), e la situazione non è ancora chiara: il prezzo può fluttuare nel canale orizzontale per un lungo periodo, o ci può essere una svolta, abbastanza forte ...

L'opzione migliore: aspettare l'inversione di TUTTI gli indicatori in una direzione (compresi i grandi grafici), e solo allora aprire ...

 

Bene, ecco STOP!



Raggiungerà 1823,06 oggi o no?
XAUUSDDaily.png  65 kb
