ORO, Gold e XAUUSD - pagina 26

Nuovo commento
 
Alexsandr San:

Immagino che tu sia in crisi oggi?

- Altrimenti ti saresti vantato.

Il limitatore non è stato stravolto. Può succedere. Ecco perché l'oro è uscito oggi senza di me (



[Eliminato]  
Александр:

Il limitatore non è a zig-zag (. Succede.

Succede e molto spesso - anche a me, non è stato raccolto oggi. Non ho preso quello giallo orizzontale.

XAUUSDH2

 
Александр:

Secondo il suo TS )

Questo è comprensibile, ma che senso ha postare qui i risultati degli scambi?
 
lliioonnss:
Questo è comprensibile, ma allora il punto è postare qui i risultati delle transazioni?

Il punto è che chiunque può spiegare molto facilmente perché il prezzo è salito oggi e non sceso o viceversa. MA SOLO CON IL SENNO DI POI. Quando tutto è già successo.

 
Vitalii Ananev:

Il punto è che chiunque può spiegare molto facilmente perché il prezzo è salito oggi e non sceso o viceversa. MA SOLO CON IL SENNO DI POI. Quando tutto è già successo.

Hai assolutamente ragione! Mostro la mia visione e comprensione del mercato nella mia strategia di trading. L'ultima schermata con l'ordine limite per mostrare la mia visione prima che il prezzo si sia mosso! In futuro posterò anche trade con stop!!! Li ho anche io! Non posso farne a meno. In questo momento sto guardando l'oro in acquisto (un rimbalzo dal livello giornaliero). Ci sarà il mio punto d'ingresso - entrerò.
P.S. Lavoro con i limitatori molto raramente, quando non c'è la possibilità di seguire il mercato anche via telefono. Preferisco le entrate nel mercato.
 

Ho ricevuto lo STOP oggi.


 

Un piccolo trade dopo una rottura del livello giornaliero:


 
Alexsandr San:

Succede e molto spesso - anche a me, non ritirato oggi. Non ho preso quello giallo orizzontale.

Non preoccupatevi, un giorno ne avrete uno anche voi,

Non sei l'unico che è " saggio colsenno di poi"

 
Александр:

Oggi ho ricevuto lo STOP.

Mi dispiace, tutti sono molto preoccupati per te e le tue fermate stanno turbando tutti

 
Александр:

Ho ricevuto lo STOP oggi.


Stai scambiando penne?

1...192021222324252627282930313233...100
Nuovo commento