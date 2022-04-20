ORO, Gold e XAUUSD - pagina 26
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Immagino che tu sia in crisi oggi?
- Altrimenti ti saresti vantato.
Il limitatore non è stato stravolto. Può succedere. Ecco perché l'oro è uscito oggi senza di me (
Il limitatore non è a zig-zag (. Succede.
Succede e molto spesso - anche a me, non è stato raccolto oggi. Non ho preso quello giallo orizzontale.
Secondo il suo TS )
Questo è comprensibile, ma allora il punto è postare qui i risultati delle transazioni?
Il punto è che chiunque può spiegare molto facilmente perché il prezzo è salito oggi e non sceso o viceversa. MA SOLO CON IL SENNO DI POI. Quando tutto è già successo.
Il punto è che chiunque può spiegare molto facilmente perché il prezzo è salito oggi e non sceso o viceversa. MA SOLO CON IL SENNO DI POI. Quando tutto è già successo.
Ho ricevuto lo STOP oggi.
Un piccolo trade dopo una rottura del livello giornaliero:
Succede e molto spesso - anche a me, non ritirato oggi. Non ho preso quello giallo orizzontale.
Non preoccupatevi, un giorno ne avrete uno anche voi,
Non sei l'unico che è " saggio colsenno di poi"
Oggi ho ricevuto lo STOP.
Mi dispiace, tutti sono molto preoccupati per te e le tue fermate stanno turbando tutti
Ho ricevuto lo STOP oggi.
Stai scambiando penne?