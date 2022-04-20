ORO, Gold e XAUUSD - pagina 81
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
Pittura rupestre - "Quello che vedo, lo canto!"...
Si possono inventare mille di questi righelli lì... e la tendenza è ancora in corso...
Cinque candele sotto è esattamente la stessa situazione..., e cinque candele sotto è lo stesso... E vuoi dirmi che l'ultima opera d'arte è EFFETTIVAMENTE un'inversione?
Corretto: apri una posizione all'inizio di un trend e chiudi la posizione quando si inverte... Tutto qui - nessun gesto extra e rischio minimo.
E tutto il resto - questo viene dalla mancanza di fiducia nelle loro capacità di determinare la tendenza...
Sì, beh, sembra così facile quando lo si guarda dopo!
Disegna almeno una falsa linea su una tendenza al rialzo(incrociando la linea che collega gli ultimi due minimi sulle barre giornaliere). E questa linea è solo uno dei fattori
Fate un'argomentazione che la tendenza non continuerà ulteriormente... Le vostre SAGGEZZE SOGGETTIVE possono essere saltate...
Ti dico che le carte lo confermano e che ho lanciato una moneta cinque volte.
Penso che l'oro rimarrà laterale fino al FOMC o all'incontro Biden-Putin
È qui che si svolge il concorso delle "foto divertenti"? :-)
opinione personale - una correzione al 1880. Quanto oltre, dipende da come esattamente e quanto velocemente la correzione andrà. E in generale la tendenza è al ribasso (generale "overshoot" in alto).
È un peccato che gli obiettivi siano al di fuori della MM ammissibile (grigio sulla foto)