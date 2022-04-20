ORO, Gold e XAUUSD - pagina 22

Mikhail Simakov:

Se l'oro è sottovalutato, che dire del platino? È sempre stato valutato al di sopra dell'oro e ora è tre volte meno caro.

Non si tratta di prezzo, ma di applicazione.

 
Alexsandr San:

cos'è la sfortuna e come affrontarla.....

- Sono stato dimenticato.

quindi compratene uno, forse sarete fortunati))

 
Александр:

Buongiorno. Sto lavorando alla mia strategia. Lo descriverò più dettagliatamente in serata. Devo scappare. Buona giornata.

Questo fa parte della strategia che sto usando su H1:


 
Александр:

Questo fa parte della strategia che uso su H1:


Se il prezzo spinge indietro dal livello giornaliero e forma un punto di entrata sull'H1, considererò le opzioni per andare short. Se il prezzo sfonda e si fissa sopra il livello giornaliero, prenderò in considerazione l'acquisto:

Qualcosa del genere )

 
Александр:

Se il prezzo rimbalza dal livello giornaliero e forma un punto di entrata sull'H1, considererò di andare short. Se il prezzo sfonda e si fissa al di sopra del livello giornaliero, prenderò in considerazione opzioni di acquisto:

Qualcosa del genere)

Avete testato la vostra strategia sulla storia a lungo termine?

Presumo che dopo una correzione il prezzo ricomincerà a scendere
 
R2 - Preso - ora bisogno di pensare

---------------------- è proprio dietro l'angolo, rimbalzo

XAUUSDH2

Alexsandr San:

R2 - Preso - ora bisogno di pensare

---------------------- è proprio dietro l'angolo, un rimbalzo


non dato - il broker non darà

non dare

 
Alexsandr San:

R2 - Preso - ora bisogno di pensare

---------------------- è proprio dietro l'angolo, un rimbalzo


Dobbiamo solo stare seduti, abbiamo bisogno di un rimbalzo laterale per 2-5 giorni con un range di 30-40 pips...

 
Alexsandr San:

non lo fanno - il broker non dà

ecco perché non lo fanno =)
