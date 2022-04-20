ORO, Gold e XAUUSD - pagina 22
Se l'oro è sottovalutato, che dire del platino? È sempre stato valutato al di sopra dell'oro e ora è tre volte meno caro.
Non si tratta di prezzo, ma di applicazione.
cos'è la sfortuna e come affrontarla.....
- Sono stato dimenticato.
quindi compratene uno, forse sarete fortunati))
Buongiorno. Sto lavorando alla mia strategia. Lo descriverò più dettagliatamente in serata. Devo scappare. Buona giornata.
Questo fa parte della strategia che sto usando su H1:
Se il prezzo spinge indietro dal livello giornaliero e forma un punto di entrata sull'H1, considererò le opzioni per andare short. Se il prezzo sfonda e si fissa sopra il livello giornaliero, prenderò in considerazione l'acquisto:
Qualcosa del genere )
Avete testato la vostra strategia sulla storia a lungo termine?Presumo che dopo una correzione il prezzo ricomincerà a scendere
R2 - Preso - ora bisogno di pensare
---------------------- è proprio dietro l'angolo, rimbalzo
non dato - il broker non darà
Dobbiamo solo stare seduti, abbiamo bisogno di un rimbalzo laterale per 2-5 giorni con un range di 30-40 pips...
non lo fanno - il broker non dà