ORO, Gold e XAUUSD
Sto guardando l'oro in questo modo...starò a guardare per vedere come va il livello...si bloccherà o sarà un impulso.
Oggi ha mostrato che non siamo ancora pronti ad andare sopra i 1300. Troppi disposti ad andare lunghi! Il movimento sopra 1300 può essere considerato provvisoriamente per settembre (ripeto provvisoriamente) per il futuro più vicino un buon potenziale di movimento a short, fino alla zona di 1250. E poi dobbiamo vedere cosa succede lì... Ma è meglio non fare tali previsioni, ma guardare i dati di mercato!!! E il commercio su it)))) ci sono buoneposizioni aperte in shortora, che stavano guadagnando per 3 settimane. Oggi, è la rimozione di fermate di shortisti, a scapito del quale ci sono stati guadagnati più sui corti. Dobbiamo guardare l'inizio della prossima settimana come si sviluppa. C'è la possibilità che il reclutamento continui...
Per configurazione delta e candela - breve (minimo - correzione).
Su quali dati si basa il calcolo del delta? Sul grafico mt4, da dove prende i dati l'indicatore?
FORTS purtroppo non è uno scambio fondamentale per l'oro. Gli scambi che avvengono lì non influenzano il prezzo dei futures sull'oro. La principale borsa per l'oro è la Borsa di Londra, dove viene fatta la quotazione. Ma i mortali non possono arrivarci, l'unica cosa di cui possiamo accontentarci sono i dati di mercato, forniti dal CME, perché nessuno ha cancellato gli addetti ai lavori)))) e tutto quello che succede a Londra, in un modo o nell'altro, è stabilito e scambiato dai partecipanti al mercato del CME. Dai dati forniti da CME, possiamo vedere le transazioni effettive che influenzano lo strumento in modo pratico e non distorto. Quindi, guardare i volumi d'oro, il delta, ecc. su FORTS purtroppo non porta al giusto risultato.
Panoramica del mercato dell'ORO
Livelli di supporto
1362.00
1350.00
1343.00
Livelli di resistenza
1329.00
1322.00
1316.00
1340.00 Vendere dal livello
obiettivo 1 - 1326.00
obiettivo 2 - 1322.00
Raccomandazione di entrare nel trade (Long)
Comprare dal livello 1332.00 Vendere a 1350.00 e 1355.00
Raccomandazione di entrare nel trade (Long)
Compra dal livello 1332.00, vendi al livello 1350.00 e 1355.00
Naturalmente
Raccomandazione di entrare nel trade (Long)
Comprare dal livello 1332.00 Vendere a 1350.00 e 1355.00
Raccomandazione di entrare nel trade (Long)
Comprare da 1332.00 Vendere a 1350.00 e 1355.00
Non cambiate la direzione delle previsioni così spesso, non riesco a starvi dietro.