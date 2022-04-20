ORO, Gold e XAUUSD - pagina 71

Nuovo commento
 
Uladzimir Izerski:
L'oro sale quando la macchina da stampa è accesa. Se il covid soffoca tutto l'inverno, i paesi dovranno stampare carta. Questo da solo causerà l'aumento del metallo.

È spento ora?


 

Oggi ho chiuso il commercio dell'oro. Ha avuto un piccolo Stop sull'ultimo. Finito sul lato positivo comunque )


 
Александр:

Oggi ho chiuso il commercio dell'oro. Ha avuto un piccolo Stop sull'ultimo. Finito al rialzo )

e dritto verso il basso, disegnando lo zigzag )

 

...

Il rialzo è partito da un livello di pullback del 50% dalla cima dell'onda-[III] primaria e ha raggiunto la mediana della pitchfork di Andrews di questo livello d'onda.
Ma se l'onda[IV] primaria sia formata o meno è in questione.
La formazione di una complessa correzione irregolare è anche abbastanza possibile. Tuttavia, non considereremo questo argomento per il momento.

Poi, dopo che la cima dell'onda-[iii] Minute è stata formata, un doppio zigzag è seguito come una correzione profonda complessa.
E la stessa domanda - la formazione dell'onda[iv] Minute è finita?

Prendiamo la variante che la formazione dell'onda[iv] Minute è stata completata.

I valori attuali delle zone di resistenza sull'inversione:
Il risultato di testare la mediana della Pitchfork di Andrews del livello d'onda Minuette e una possibile uscita del prezzo oltre la zona rossa della Pitchfork di Andrews del livello d'ondaMinute confermerà o confuterà l'ipotesi fatta.


 

Dilemma in chiaro:

Al livello superiore dell'onda Minute la strada è aperta, ma ai livelli inferiori dell'onda Minuette e SubMinuette un blocco di zone di resistenza:

  • consolidamento;
  • pullback;
  • inversione; inversione; inversione.

    [Eliminato]  
    Igor Bebeshin:

    Dilemma in chiaro:

    Al livello superiore dell'onda Minute la strada è aperta, ma ai livelli inferiori dell'onda Minuette e SubMinuette un blocco di zone di resistenza:

    • consolidamento;
    • pullback;
    • inversione; inversione; inversione.

      Compra, Leha, compra, ce l'abbiamo tutti;)
       
      Vladimir Baskakov:
      Compra, Leha, compra, è già capito;)

      La provocazione non è appropriata, vendi al punto!

      [Eliminato]  
      Igor Bebeshin:

      La provocazione non è appropriata, vendi al punto!

      Provaci, non farai altro che ricucire le tue tabelle
       
      Vladimir Baskakov:
      Provatelo, lo avrete nelle vostre tabelle.

      Perché sei così categorico?

      Ho 16 anni e non ho nessuna lamentela sul sistema!

      E ci sono trader che usano questo sistema oltre a me, nemmeno decine, ma ....

      [Eliminato]  
      Igor Bebeshin:

      Perché sei così categorico?

      Ho 16 anni e non ho nessuna lamentela sul sistema!

      E ci sono trader che usano questo sistema oltre a me, nemmeno decine, ma ....

      А 0. Allegare tutti gli indicatori conosciuti al grafico non significa fare trading sul sistema, è un casino
      1...646566676869707172737475767778...100
      Nuovo commento