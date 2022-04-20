ORO, Gold e XAUUSD - pagina 71
L'oro sale quando la macchina da stampa è accesa. Se il covid soffoca tutto l'inverno, i paesi dovranno stampare carta. Questo da solo causerà l'aumento del metallo.
È spento ora?
Oggi ho chiuso il commercio dell'oro. Ha avuto un piccolo Stop sull'ultimo. Finito sul lato positivo comunque )
e dritto verso il basso, disegnando lo zigzag )
...
Il rialzo è partito da un livello di pullback del 50% dalla cima dell'onda-[III] primaria e ha raggiunto la mediana della pitchfork di Andrews di questo livello d'onda.
Ma se l'onda[IV] primaria sia formata o meno è in questione.
La formazione di una complessa correzione irregolare è anche abbastanza possibile. Tuttavia, non considereremo questo argomento per il momento.
Poi, dopo che la cima dell'onda-[iii] Minute è stata formata, un doppio zigzag è seguito come una correzione profonda complessa.
E la stessa domanda - la formazione dell'onda[iv] Minute è finita?
Prendiamo la variante che la formazione dell'onda[iv] Minute è stata completata.
I valori attuali delle zone di resistenza sull'inversione:
Il risultato di testare la mediana della Pitchfork di Andrews del livello d'onda Minuette e una possibile uscita del prezzo oltre la zona rossa della Pitchfork di Andrews del livello d'ondaMinute confermerà o confuterà l'ipotesi fatta.
Dilemma in chiaro:
Al livello superiore dell'onda Minute la strada è aperta, ma ai livelli inferiori dell'onda Minuette e SubMinuette un blocco di zone di resistenza:
Compra, Leha, compra, è già capito;)
La provocazione non è appropriata, vendi al punto!
Provatelo, lo avrete nelle vostre tabelle.
Perché sei così categorico?
Ho 16 anni e non ho nessuna lamentela sul sistema!
E ci sono trader che usano questo sistema oltre a me, nemmeno decine, ma ....
