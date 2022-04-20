ORO, Gold e XAUUSD - pagina 12
Per me, l'oro è uno strumento più adeguato della moneta).
Esattamente come il mais, il maiale e lo yen.
In breve, non faccio la cartomanzia, lavoro secondo la situazione, vedo certi eventi e prendo decisioni. Cercherò di mettere un paio di post qui, forse qualcuno sarà interessato. Io commercio solo futures sull'oro. Faccio trading intraday e a medio termine. Il più delle volte è intra-settimanale.
All'apertura della sessione europea c'è stata una serie di eventi che hanno impostato la tendenza per il movimento intraday. C'è stata una buona serie di accordi cumulativi su Ask (piccoli diamanti gialli), più un cambio di direzione degli scambi intraday ad alta frequenza. Gli scambi cumulativi hanno avuto luogo in piccoli lotti, ma in serie. Nella situazione attuale, si tratta di una posizione netta corta, che porta determinati obiettivi. Obiettivo 1320-1316. Ulteriori Hz, 1320 sono già stati soddisfatti. Necessità di guardare e osservare. Di nuovo, non sto tirando a indovinare, sto osservando la situazione attuale e prendendo decisioni.
Il movimento correttivo ha avuto luogo verso l'attesa area 1320-1316. Ieri gli offerenti sistematici sono stati molto chiari e potenti, spingendo il prezzo verso 1342. Nell'ultimo giorno, l'OI è salito di +10k sui futures.
Al momento dobbiamo aspettare. Nel complesso, la situazione attuale è ancora lunga. Abbiamo bisogno di aspettare la rottura delle fermate delle offerte e una serie di rotture a short, darà una ragione per un ulteriore movimento a lungo. Gli obiettivi per l'entrata lunga sono nell'area 1332-1329.
Giù nella gamma prevista si è verificato, non ci sono stati scambi e conferme di cui avevamo bisogno. Andiamo più in basso. Gli stop sono stati rotti, ben al di sotto dell'8 e del 9 marzo. Sono stati accumulati buoni scambi di offerte. Venerdì, nella seconda metà della sessione americana, l'intero equilibrio dei trade bid è stato pareggiato. Ahimè, l'oro è schiacciato nella gamma. Non ha ancora senso fare previsioni. L'oro si sta preparando a muoversi, dobbiamo aspettare fino al 21 marzo. I tassi della Fed, in più c'è una scadenza di contratto di opzioni non troppo lontana, il 26 marzo. L'oro è nella gamma di 1315-1300 e l'interesse nel contratto di opzione corrente è enorme, ma ultimamente sta affondando indietro e si sta spostando verso altri contratti, il che ci dice che la crescita è possibile, ma non prima del 26 marzo.
Attualmente, sono in corso i preparativi per rompere il livello 1307-1304. I partecipanti sistemici stanno lavorando attivamente per rompere il minimo del giorno corrente e per scendere ulteriormente. Una mossa al ribasso sarà una pre-tendenza per un ulteriore rialzo verso l'area 1350-1400. Dobbiamo aspettare la Fed e la fine della scadenza del contratto di opzione.
Yuri, cosa sono queste "foto divertenti"? A che scopo li pubblicate? Come li interpretate?
l'inizio verso l'alto è incombente, ma nessun segnale celeste ancora per il periodo superiore.
Anche se c'è
È ora di comprare?