Lei è il nostro Capitan Ovvio!
E se scrivessi sul recinto che il prezzo dell'oro dipende dai cicli solari, e l'argento dalle fasi della luna, mi credereste?
Naturalmente il valore dell'oro, proprio come qualsiasi altra merce, compresa la valuta, i bitcoin, indici ecc. è denominato in dollari. E naturalmente l'oro è correlato a tutti gli altri strumenti mentali e non mentali del mondo, compreso il famigerato indice del dollaro. Tuttavia, questa correlazione è molto debole e specifica. Pertanto, si può dire che il prezzo dell'oro dipende direttamente dall'indice del dollaro.
Quali indici sono denominati in dollari?
Non farne una tragedia. I "pappagalli" figurativi degli indici di solito non sono altro che il valore ponderato dei componenti dell'indice esattamente per il dollaro.
Così la parola "indici" significa quella parte di indici azionari mondiali, che sono utilizzati sul mercato azionario statunitense e l'algoritmo di calcolo dei quali include la contabilità della capitalizzazione di mercato della società in dollari.
Vasily stesso spesso "modella un gobbo"...
Indice del dollaro:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
L'Ind USD può scendere ancora per molto tempo, dato che il ciclo di 7 anni di indebolimento dell'USD è iniziato. E in oro, è un classico
Fico!
Continuate a fare un buon lavoro!
E userò questi dati:
Userete i dati del 2010? :D :D :D :D
L'Ind USD può scendere ancora per molto tempo, dato che il ciclo di 7 anni di indebolimento dell'USD è iniziato. E per l'oro, è un classico.
Ammiro sempre le persone che possono fare previsioni per anni...
Ho fatto il mio TS a lungo termine, ma il mio record di mantenimento della posizione è stato di 140 giorni, in media 70-80 giorni, ma 10 anni.......
Non credo che faccia differenza se lo fai per un anno o per 2 giorni). Non sto facendo trading con queste previsioni, sto solo guardando l'intero quadro per tenermi aggiornato. Se si guarda EURUSD su tutto il periodo in settimane, si può vedere un molto chiaro 7 anni di aumento-declino-crescita-declino... un altro ciclo di caduta è finito alla fine del 2016
Tutto è chiaro nella storia. È tutto sfocato nel trading reale.
Deliziato!
Ops, di nuovo con la verbosità.